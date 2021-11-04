Mujer da a luz a bebé 15 meses después de la muerte de su esposo

Una mujer dio a luz a un bebé 15 meses después de la muerte de su esposo, caso que llamó la atención de medios de Australia debido a la diferencia de tiempo en que sucedió la muerte y el nacimiento del menor.

Se trata del bebé del deportista de snowboard de Australia, Alex "Chumpy" Pullin, quien era campeón mundial de ese deporte y tenía al menos tres participaciones en los Juegos Olímpicos.

Alex y su esposa Ellidy buscaban formar una familia, pero un accidente truncó sus planes de tener hijos.

El deportista de 32 años murió en julio pasado cuando practicaba pesca submarina y el sueño de formar una familia con su esposa se iba a desvanecer por completo, si no hubiera sido por los avances de la ciencia.

Bebé nace 15 meses después de la muerte de su papá

Desde la muerte de su esposo, la mujer luchó contra el reloj para quedar embarazada de Alex, por lo que se sometió a un tratamiento para lograrlo.

De acuerdo con medios locales, Ellidy y Alex intentaron por varios años tener hijos sin tener éxito, incluso se plantearon la posibilidad de someterse a un tratamiento de reproducción asistida, hasta que ocurrió el accidente del esposo.

En Australia, específicamente en Queensland, se pueden extraer los espermatozoides de un fallecido entre las 26 y 36 horas después de la muerte, siempre y cuando un oficial designado declare su creencia en que el hombre que murió no se opondría en el proceso y que cuente con el consentimiento expreso de la familia de él.

El semen del esposo fue criopreservado y hasta principios de este 2021, Ellidy se sometió a un tratamiento para intentar el embarazo a través de la fecundación in vitro.

La mujer compartió a través de su cuenta de Instagram el avance del embarazo mediante dicho procedimiento de fecundación.

“Tu papá y yo llevamos años soñando contigo, pequeño. A pesar del giro desgarrador en la trama, ¡me siento honrada de poder dar la bienvenida a una parte del fenómeno que es Chumpy de regreso a este mundo!”.

La mujer explicó que si bien la fecundación in vitro estaba en sus planes, jamás imaginó que su bebé fuera concebida a través de este método.

Quince meses después de la muerte de su esposo, nació la bebé el pasado 25 de octubre, trayendo felicidad a su mamá, quien se dijo agradecida y afortunada por tener de vuelta un poco de su ser amado.