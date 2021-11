Nace bebé gigante de casi siete kilos en Reino Unido

En Reino Unido se volvió viral el nacimiento de un bebé gigante, pues el recién nacido pesó casi siete kilos, algo que ni los padres ni los médicos esperaban, pues ninguno de los ultrasonidos reveló el gran tamaño del bebé.

Alpha, el hijo de Cherral Mitchell, de 31 años de edad y su esposo Tyson, de 35, pesó 6.700 kilos y se convirtió en el tercer niño más grande que haya nacido en Reino Unido, pues el peso de los recién nacidos suele rondar entre 2.5 y 4.5 kilos.

Debido a su gran tamaño, la doctora del Hospital de Oxford, quien atendió el parto, tuvo que solicitar ayuda por lo complicado de la situación ante el inesperado nacimiento de un bebé gigante.

“Todo el mundo se reía cuando salía la cabeza. Mi marido Tyson decía: ‘Oh Dios mío, es muy grande’. Había dos enfermeras tirando, una intentaba empujarlo para sacarlo”, relató Cherral a un medio local.

La pareja contó que el enterarse del embarazo de Cherral había sido una sorpresa y el tamaño de su hijo fue otro suceso inesperado, pues aunque su panza era grande, no tenía el tamaño para cargar un bebé de casi siete kilos: “mi estómago era grande pero no tan grande, así que no sé dónde se escondía”, dijo la madre.

Y aunque no hay una razón que explique el tamaño del bebé gigante, los doctores consideraron que Alpha pudo haber comido los fluidos de azúcar de su madre; sin embargo, no hay nada concreto.

Con siete kilos, Alpha es el tercer bebé más grande de Reino Unido

La mamá del bebé gigante señaló que tras el nacimiento las enfermeras se pusieron a buscar en Google si era el bebé más grande del país y encontraron que había otros dos que lo superaban en peso.

“Las enfermeras dijeron que tenía que ser el bebé más grande y estuvieron buscando en sus teléfonos en Google”.

Por lo que concluyeron que Alpha es el tercer bebé más grande de Reino Unido , por detrás de Guy Carr, el niño que ostenta el récord y que nació en 1992 con un peso de 7,03 kilos; seguido de George King, nacido en 2013, con un peso de 7 kilos.