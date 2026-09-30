¡La matan a balazos! Fue asesinada una mujer dentro de una camioneta en Tecámac, Edomex

Una mujer fue asesinada a balazos mientras se encontraba a bordo de una camioneta frente a un fraccionamiento del municipio de Tecámac, Estado de México, en un hecho que ya es investigado por las autoridades.

Hasta el momento se cuenta con poca información sobre lo ocurrido. De manera preliminar, se sabe que la víctima fue atacada con un arma de fuego mientras se encontraba dentro de una camioneta.

La mujer murió a consecuencia de la agresión. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer su identidad, por lo que se desconoce su edad y otros datos personales.

Además, tampoco se han informado detalles sobre cómo ocurrió exactamente el ataque ni se ha establecido públicamente un posible móvil.

No hay personas detenidas por el asesinato

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos. Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió la agresión, identificar a la víctima y tratar de determinar quién o quiénes participaron en el ataque.

También se espera que como parte de las diligencias se recaben indicios que permitan avanzar en la investigación y localizar a los posibles responsables.

Por ahora, la información permanece limitada y cualquier nueva actualización dependerá de lo que den a conocer las autoridades encargadas del caso.

Otro ataque a balazos ocurrió en Tecámac en septiembre

Este hecho ocurre apenas unas semanas después de otro ataque armado registrado en Tecámac, ya que el pasado 15 de septiembre, Carlos Galindo, funcionario del Ayuntamiento de Tecámac, fue atacado a balazos cuando viajaba en una camioneta junto con su escolta en calles de la colonia Ojo de Agua. De acuerdo con reportes de ese momento, ambos resultaron lesionados y los agresores escaparon.

Esto deja ver la inseguridad que se vive en el municipio, ya que no es el único caso que se ha registrado en Tecámac.

