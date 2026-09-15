Atacan a balazos a funcionario de Tecámac: Esto es lo que sabemos

Carlos Galindo, asesor de la presidenta municipal Rosa Wong y expareja sentimental de la senadora por Morena Mariela Gutiérrez, sufrió un atentado a balazos mientras viajaba a bordo de su camioneta en Tecámac.

Durante la agresión armada, tanto Galindo, quien no figura en la nómina directa del ayuntamiento, como su chofer resultaron lesionados, por lo que tuvieron que ser trasladados de emergencia a la Cruz Roja de la zona para recibir atención médica.

El funcionario del Ayuntamiento de Tecámac fue víctima de un ataque armado, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Tras registrarse la agresión a balazos, la institución descartó de manera oficial que la presidenta municipal, Rosa Yolanda Wong Romero, estuviera presente en el lugar de los hechos al momento del atentado, mientras las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes sobre el móvil de la agresión.

