La estafa detrás de una fiesta: rentó salón de eventos en Sonora y defraudó con cientos de miles de pesos

Una mujer de 37 años en Nogales, Sonora, está bajo investigación como presunta responsable del fraude de cientos de miles de pesos que habría ganado estafando a personas a quienes les ofreció la renta de un salón de eventos.

Este caso llegó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la cual confirmó la captura de Yubia Esmeralda “N”, quien supuestamente defraudó a por lo menos 33 personas entre febrero y septiembre de 2026.

Mujer que ofrecía salón de eventos no cumplía con clientes

De acuerdo con la investigación de la fiscalía estatal, las personas habrían sido víctimas de un presunto fraude relacionado con la renta del salón de eventos Sunnyside.

Yubia Esmeralda “N” habría rentado el inmueble a su propietario para posteriormente subarrendarlo a terceros y ofrecer servicios para eventos que presuntamente no cumplió.

Ante lo ocurrido, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico.

Víctimas dieron pagos parciales a presunta estafadora

En la carpeta de investigación se menciona que la mujer de 37 años habría hecho creer a diversas personas que les rentaría el inmueble para poder hacer sus eventos, ofreciendo con ello ciertos servicios.

Pero presuntamente Yubia Esmeralda “N” recibió de las víctimas pagos parciales o totales correspondientes a las rentas y servicios contratados, no obstante, después no cumplía con lo ofrecido.

"La investigación identifica 33 personas afectadas, quienes realizaron diversos pagos por cantidades; los actos de investigación documentaron las fechas, circunstancias y montos de las operaciones realizadas por cada una de las personas afectadas, elementos que forman parte de la carpeta de investigación correspondiente", informó la fiscalía.

Ahora esta mujer, quedó a disposición del Juez Oral al ser aprehendida por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Nogales.

Tras darse a conocer esta caso de fraude, la fiscalía del estado hizo un llamado a las personas que consideren haber sido víctimas de fraude relacionado con este establecimiento o de hechos similares a presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes, a fin de que se investiguen los hechos.