Mujer mata por la espalda a su expareja en Nueva York

Una mujer fue asesinada por su expareja en calles de Brooklyn, Nueva York, crimen que fue captado por cámaras de vigilancia de la zona.

Medios locales reportaron que la víctima, identificada como Nichelle Thomas, de 51 años, fue atacada a quemarropa por su expareja, Latisha Bell, de 38 años, cuando caminaba la tarde de este miércoles sobre la calle Mark's Place en Park Slope.

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En la grabación, tomada por cámaras de vigilancia de negocios de Nueva York, se observa que Nichelle Thomas camina sobre la avenida y está a punto de entrar a un negocio, cuando de pronto en la escena aparece atisha Bell, quien saca un arma que traía escondida en su ropa y le dispara directamente a la cabeza y en seguida, huye.

El video de nueve segundos revela cómo Nichelle cayó al piso, minutos después, testigos llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia, al lugar llegaron paramédicos que trasladaron a la mujer a un hospital donde más tarde murió.

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La atacante llegó a la comisaría, acompañada de sus abogados, para entregarse por el ataque contra su expareja, por lo que ahora enfrenta cargos por el asesinato y posesión de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer habría disparado por una pelea de pareja.

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Testigos y habitantes de la Brooklyn declararon a medios locales que les sorprendió este ataque, ya que habían pasado varios años sin que ocurrieran este tipo de casos.

De acuerdo con datos del Departamento de la Policía de Nueva York, hay un aumento de casos de violencia con armas de fuego durante el último año.

Chilling video shows the moment a woman was fatally shot in the head in broad-daylight Wednesday on a Brooklyn street.



Surveillance footage obtained by The Post captured Nichelle Thomas, 52, walking on 4th Avenue in Park Slope at around 1 p.m., pic.twitter.com/wbxZxPREFx — MassiVeMaC (@SchengenStory) April 21, 2021

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