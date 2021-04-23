VIDEO: Mujer denuncia agresión; pidió que no fumaran en área prohibida

Una joven acudió a las redes sociales para buscar a una mujer que la atacó porque le pidió que se retirara de un centro nocturno en Santander, Colombia.

Alexa Benavides relató en su cuenta de Instagram que el pasado 17 de abril estaba en el centro nocturno para el que trabaja, cuando un grupo de hombres y mujeres fumaba en el lugar, aunque estuviera prohibido.

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Contó que en repetidas ocasiones les pidió que dejaran de fumar porque estaba prohibido en el establecimiento, sin embargo, fue ignorada. Alexa llamó al personal de seguridad para que fueran sacados y no se imaginó que una de las mujeres que pertenecía a ese grupo le lanzaría una botella mientras ella estaba de espaldas, luego huyó.

“Cuando los fueron a sacar comenzaron a insultar a las personas, a partir botellas y cuando me encontraba de espaldas, una mujer sacó una botella y me la tiró en la cara”, relató.

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"Esta mujer me agredió porque le pedí a los de seguridad que retiraran a ese grupo de personas, ya que en reiteradas ocasiones les pedí que dejaran de fumar dentro de la discoteca; está prohibido y a muchos clientes les estaba molestando, a lo cual hicieron caso omiso y fueron muy groseras", escribió en su cuenta de Instagram.

Alexa acabó en el hospital

La policía llegó al centro nocturno para saber lo que ocurría y Alexa aseguró que fue subida a una patrulla para ser trasladada a un hospital, en donde tuvo que ser operada debido a la gravedad de sus heridas.

La joven difundió algunos videos y fotografías del grupo de personas a la que pertenecía la agresora, a fin de dar con su paradero, ya que busca justicia por el ataque que sufrió por pedirles que dejaran de fumar.

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