Mujer prohíbe a sus suegros besar a su hija sin su consentimiento

Una madre generó polémica en la plataforma de TikTok, luego de que prohibió a sus suegros besar o abrazar a su hija de dos años, como parte de la educación sobre consentimiento que le brinda a la menor.

La mujer, originaria de Australia, contó a través de la plataforma que algunas veces sus suegros besan o abrazan a su hija a pesar de que ella no quiere hacerlo, incluso, aseguró que llegan a manipularla para que ella ceda al decirle que su negación “hiere sus sentimientos”.

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La mujer, identificada como Brittanny Baxter, pidió que se normalice el consentimiento y el hecho de que los niños puedan negarse a ser tocados o besados por las personas, incluso si son de su propia familia, como ocurrió con sus suegros.

"Mi hija y su cuerpo no existen para hacer sentir mejor a alguien o para que se sienta amado", expuso la mujer y agregó que los sentimientos de nadie son más importantes que el bienestar de su hija.

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Pese a las críticas que recibió por prohibir a sus suegros besar a su hija, Brittanny Baxter expresó sus esperanzas para que las personas, principalmente quienes son abuelos, entiendan que los niños tienen el derecho de querer o no ser abrazados y besados.

Consentimiento informado en niños

Si bien el término de consentimiento refiere a términos legales, en cuanto a educación de los niños se trata de “pedir y dar permiso” cuando se trata de algo físico y de acuerdo con la organización Defend Innocence, permite combatir el abuso de menores y hacerle saber a los niños que "su voz importa y que tienen opciones”.

A través de preguntas de adultos hacia menores se puede practicar el consentimiento como por ejemplo: ¿Puedo sostener tu mano? ¿Puedo recibir un abrazo?, entre otras.

La organización considera que practicar el consentimiento también es fomentar el respeto hacia las decisiones de otras personas.

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