Mujer termina con una grave herida tras caer en una alcantarilla rota en Veracruz

Una mujer resultó gravemente herida al meter la pierna en una alcantarilla rota que estaba cubierta con un pedazo de cartón en el centro de Veracruz.

El incidente ocurrió la tarde de este miércoles 28 de octubre, en las inmediaciones de los baños del mercado Unidad Veracruzana, cerca del acceso donde se encuentra una farmacia.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer caminaba por la zona cuando pisó el cartón sin imaginar que debajo estaba la tapa dañada. Su pierna quedó atrapada entre la abertura y los filos oxidados le provocaron una lesión en la piel.

La señora pidió ayuda y expresó su preocupación por las posibles complicaciones de la herida, debido a que tiene diabetes. Hasta el momento, no se ha informado cuál es su estado de salud actual.

Las imágenes del accidente comenzaron a circular en redes sociales, donde generaron preocupación por las condiciones de la alcantarilla y el riesgo que representa para quienes transitan por el lugar.

¿Dónde denunciar una coladera rota en Veracruz?

Si encuentras una alcantarilla sin tapa, un registro dañado o una coladera peligrosa en el municipio de Veracruz, puedes reportarla ante el Ayuntamiento de Veracruz, a través de sus canales oficiales de atención ciudadana.

También conviene identificar si la infraestructura pertenece al sistema de drenaje o a otra dependencia, pues esto puede determinar qué autoridad debe atender el reporte.

Al denunciar, proporciona la ubicación exacta, referencias cercanas y fotografías del desperfecto, siempre que puedas tomarlas sin ponerte en riesgo. Si el sitio representa un peligro inmediato, advierte a otras personas sin acercarte a la abertura.

¿Quién debe hacerse responsable si sufres daños por una alcantarilla en mal estado?

La responsabilidad depende de quién tenga a su cargo la infraestructura y de cómo ocurrió el accidente. Si el daño está relacionado con una deficiencia en un servicio público o con una obra bajo responsabilidad de una autoridad, podría proceder una reclamación por responsabilidad patrimonial.

En Veracruz existe la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal, que contempla la posibilidad de reclamar una indemnización por daños derivados de una actuación administrativa irregular. La persona afectada debe acreditar el daño y su relación con la actuación de la autoridad señalada.

Si sufres una lesión por una coladera rota o un registro sin protección, procura: