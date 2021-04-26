En Ensenada, Argentina, conmovió la historia de una mujer que toca todos los días la canción favorita de su padre en la trompeta desde que está internado por Covid-19, a fin de que escuchándola logre salir de la enfermedad.

Medios locales reportaron que la joven, llamada Pamela, se levanta todos los días y toca canciones que le gustan a su padre, Carlos Alberto Mancuello, de profesión militar.

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La mujer, de 58 años, contó que su padre fue internado en un hospital el 29 de marzo y el 3 de abril fue ingresado a terapia intensiva debido a que su salud empeoró a causa de Covid-19.

El 16 de abril, los médicos le indicaron a la familia que deberían permanecer afuera, ya que era probable que Carlos Alberto falleciera. Fue entonces cuando su hija tomó la decisión de acudir al hospital por lo menos dos veces al día y tocar con la trompeta una de las melodías favoritas de su padre, “Teniente Donovan de Caballería”.

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Por increíble que parezca, la salud del militar, quien fue parte de la Escuela Naval, tuvo una mejoría, según le informaron los médicos del hospital a su hija.

“Fui a tocarle en la mañana y en la tarde noche, me llama el médico para decirme que mi papá se había estabilizado”, contó Pamela a medios locales.

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Debido a los buenos resultados que tuvo este acto de amor a través de la música, la hija del militar acude todos los días en punto de las 6:00 horas y se coloca en la plaza cercana al hospital, desde donde toca la “Diana”. Luego, a las 18:00 horas, interpreta la canción de “Teniente Donovan de Caballería”.

En redes sociales, circula el video de la hija del militar tocando la trompeta en una plaza de Ensenada, Argentina.

Hermosa historia en medio de esta #Pandemia. Su padre está internado en grave estado por #covid en el hospital de Ensenada. Ella, todos los días va, saca su trompeta y le toca a su papá su canción favorita. pic.twitter.com/pJFcjbLxlH — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) April 20, 2021

Musicoterapia en tiempos de Covid-19

Alrededor del mundo se realizan estudios que ayudan a conocer el poder curativo de la música (musicoterapia) para diversas enfermedades como el estrés, depresión, cáncer, Alzheimer y recientemente la enfermedad de Covid-19.

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