Monterrey se llena con el fervor de miles de fanáticos y deja una derrama económica de 2 mil mpd

La ciudad de Monterrey concluyó con éxito su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una sede que albergó al menos cuatro eventos de las selecciones internacionales de la justa mundialista.

Dejó un balance sumamente positivo que rebasó los marcadores deportivos, pues el sector comercial de Nuevo León registró una derrama económica superior a los 2 mil millones de pesos, impulsada por la llegada de poco más de 120 mil turistas extranjeros provenientes de países como Suecia, Japón, Países Bajos y Marruecos.

Asimismo, el Fan Fest ubicado en el Parque Fundidora superó los 200 mil asistentes acumulados, quienes disfrutaron de la fiesta futbolista, respaldados por nuevas rutas de transporte y corredores peatonales que mejoraron la conectividad de la urbe de cara al futuro.