Tren Maya queda varado por más de 5 horas; bajan a pasajeros en plena madrugada

Un convoy del Tren Maya que cubría el tramo entre las estaciones Leona Vicario y Cancún tuvo una presunta falla eléctrica durante la noche del miércoles 1 de julio de 2026, con lo cual se detuvo a mitad del trayecto y los pasajeros se quedaron varados por horas.

Pasajeros varados en el Tren Maya: denuncian falta de información

Testimonios de pasajeros recabados por Azteca Noticias señalan que el convoy debía haber llegado a la estación a las 20:00 horas, pero no fue hasta las 2:50 horas de este jueves en la madrugada que la unidad arribó finalmente.

Usuarios relataron que las autoridades a cargo tardaron más de cinco horas en resolver la situación y durante ese lapso no ofrecieron información clara sobre el estado de los pasajeros. Además, la cobertura telefónica presentó intermitencias en la zona donde quedó el tren, lo que dificultó la comunicación entre quienes iban dentro de la unidad y sus familiares en tierra.

Testimonios de usuarios: Las condiciones dentro del Tren Maya durante la falla

Los testimonios recogidos en el lugar señalan que el personal no aplicó los protocolos adecuados mientras permanecieron detenidos. Una persona que esperaba a sus familiares declaró: “Tenemos más de tres horas esperando. En este caso tengo esperando a dos familiares que estamos esperando desde las 8 de la noche”.

Una pasajera afectada narró la experiencia dentro del tren: “Decidieron regresar el tren, nos quedamos según eso porque lo iban a remolcar, no tuvimos luz, nos quedamos sin aire, tengo tres personas grandes, no hemos comido nada desde las 8:40 de la mañana”.

Otros incidentes del Tren Maya

Desde su inauguración, el Tren Maya ha tenido tres incidentes relevantes; El 25 de marzo de 2024, un vagón salió de las vías cerca de la estación Tixkokob, en Yucatán, y no hubo heridos. Mientras que seis meses después, el 18 de septiembre, otro convoy se quedó sin energía, con lo cual los pasajeros se quedaron varados en la estación Candelaria en Campeche.

Mientras que el 30 de enero de 2025, un tren de carga que llevaba material para las obras se descarriló cerca de la estación Limones, en Quintana Roo.

