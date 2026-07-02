Captan en VIDEO a farderas en Celaya; agreden e insultan a empleadas

En una tienda de abarrotes en Celaya, Guanajuato, un grupo de mujeres farderas trató de llevarse artículos escondidos entre su ropa. Cuando las empleadas las detectaron, trataron de impedir su salida del local, pero enfrentaron amenazas.

El hecho quedó captado en video por cámaras de seguridad del negocio, ubicado en el barrio La Resurrección. Cuando las presuntas ladronas trataron de escapar, las empleadas bajaron la cortina de la tienda para retenerlas, pero las sospechosas las insultaron.

Modus operandi: así operan las farderas en Celaya

Los encargados de la tienda indicaron que las mismas mujeres ya habían cometido al menos otros tres robos en menos de un mes, lo que, en total, habría provocado una pérdida aproximada de 5 mil pesos, de acuerdo con lo declarado a Azteca Noticias por Esmeralda, empleada del local.

Además, explicó la táctica del grupo, ya que una de las farderas llega y vigila a la cajera, mientras que una ronda por el local y una tercera cómplice va al fondo de un pasillo a esconder la mercancía entre su ropa.

Farderas captadas en #Celaya



Cámaras de seguridad registraron el momento en que un grupo de farderas intentó robar en una tienda de conveniencia en Celaya, #Guanajuato; al ser descubiertas, agredieron e insultaron a las empleadas para poder escapar.



Los dueños del… pic.twitter.com/1vLAh8W56B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

Autoridades identifican a las mujeres involucradas en el robo a tienda en Celaya

El secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Pablo Muñoz Huitrón, confirmó que las tres mujeres que aparecen en los videos ya fueron identificadas y que presuntamente participaron en hechos similares en la ciudad.

El funcionario rechazó dar detalles del caso, debido a que ya hay una investigación en proceso. Mientras que las autoridades señalan que han detectado a otros grupos de ladrones que operan con tácticas similares.

Medidas de seguridad en comercios tras los robos

Por su parte, comerciantes de abarrotes y supermercados en Celaya permanecen en alerta y adoptan medidas de prevención para evitar convertirse en nuevas víctimas de este tipo de hurtos.