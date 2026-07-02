“Clamamos a ustedes para que no seamos huérfanas": El desesperado llamado de cuatro hijas tras el secuestro de sus padres, Edith y Francisco, en Campeche

Fue la tarde del 29 de junio cuando una familia entera vivió una de las peores experiencias que se puede atravesar: la desaparición de dos miembros. Una pareja de esposos llamados Francisco y Edith salieron a trabajar en Escárcega, Campeche, y ya no regresaron.

¿Qué se sabe de su caso?

Hijas piden ayuda para localizar con vida a sus padres, Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao



La pareja fue privada de la libertad por hombres armados el 29 de junio en Escárcega, Campeche



“Clamamos para que no nos dejen huérfanas”, suplican sus hijas pic.twitter.com/VLOxsgXald — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2026

Cómo ocurrió la desaparición de la pareja

Francisco Rocha Suárez, de 45 años, y su esposa Edith Ortega Bilbao, de 42, salieron de su casa ubicada en La Jeringa el pasado lunes 29 de junio.

Cerca de las tres y media de la tarde, la pareja estaba transportándose a su rancho en La Chiquita en una cuatrimoto color rojo, cuando hombres armados los interceptaron y se los llevaron por la fuerza sin decir más.

Familiares suplican a Layda Sansores y el gobierno federal

Ante la falta de respuestas, Cory, Dayana, Abi y Grecia, hijas del matrimonio, publicaron una carta abierta en redes sociales para el gobierno federal, a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y al secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch.

En el texto, las jóvenes piden que el caso no se quede congelado en un escritorio, como muchos otros, y que las autoridades se muevan rápido para encontrarlos.

Amenazas y extorsiones agravan la búsqueda

Además del dolor por no saber dónde están sus padres, las jóvenes denunciaron que en estos días han vivido acoso constante por pedir resultados.

Explicaron que personas desconocidas han aprovechado la situación para amenazarlas, intentar extorsionarlas y mandarles información falsa.

A pesar del miedo, las cuatro hermanas dicen que no van a dejar de buscarlos por todos los medios posibles.

Datos clave y señas particulares para identificar a Edith

Para facilitar su localización, la familia difundió la ficha de búsqueda en la cual hay características físicas de su mamá.

Edith Ortega Bilbao mide un metro con 65 centímetros, es de complexión delgada, tez morena clara y tiene el cabello lacio y negro.

Como seña particular, tiene un tatuaje de estrellas en el tobillo.

La última vez que la vieron llevaba una camisa azul con rayas blancas, pantalón de mezclilla y una gorra roja.

Ropa y rasgos físicos para localizar a Francisco

Francisco Rocha Suárez mide un metro con 78 centímetros, es de complexión mediana, tez morena y ojos negros de forma almendrada.

Él tiene un tatuaje de un rosario en el antebrazo derecho.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa a cuadros azul con blanco, pantalón de mezclilla azul oscuro, gorra gris y botas de hule, la ropa que usaba del diario para el trabajo del campo.