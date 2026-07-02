Detonan artefacto explosivo frente a oficinas de la CFE en Durango

La explosión de un artefacto presuntamente de fabricación casera frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Gómez Palacio, Durango, provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad la mañana de este jueves 2 de julio de 2026. Aunque no se reportaron personas lesionadas, alrededor de 400 trabajadores fueron evacuados como medida preventiva mientras las autoridades inspeccionaban la zona.

¿Qué pasó en las oficinas de la CFE en Gómez Palacio?

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 horas en las oficinas centrales de la CFE, ubicadas sobre los carriles laterales del bulevar Miguel Alemán, dentro del Parque Industrial de Gómez Palacio.

De acuerdo con los primeros reportes, el artefacto explotó en el acceso principal del inmueble y causó daños en la banqueta, el portón de entrada y varios cristales del edificio.

#LoÚltimo | Ocurrió la explosión de un artefacto explosivo a las afueras de las oficinas de la comisión federal de electricidad, en Gómez Palacio, #Durango.



De manera preliminar, se informó que se trató de un artefacto casero, el cual, al detonar, provocó el estallido de… pic.twitter.com/FDEONpZZ0D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

Una de las líneas de investigación apunta a que el objeto pudo haber sido arrojado desde un vehículo que circulaba por el puente cercano, aunque esa versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal de la Policía Investigadora de Delitos (PID), quienes acordonaron el área y realizaron las primeras diligencias.

¿Quién investiga la explosión en la CFE?

Debido a que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa del Gobierno federal, la investigación también quedó bajo la coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR), que buscará determinar el origen del artefacto y cómo llegó hasta la entrada del inmueble.

Durante varias horas, los carriles laterales del bulevar Miguel Alemán permanecieron cerrados para permitir el trabajo de los peritos y garantizar la seguridad de quienes transitaban por la zona.

Hasta el momento, la CFE no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.

En redes sociales han surgido versiones que relacionan el hecho con un supuesto grupo delictivo, esto en respuesta a recientes operativos de seguridad en la región; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado esa hipótesis, por lo que las investigaciones continúan.