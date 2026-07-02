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Muere el tigre de bengala blanco que se fugó en San Bernardo Tlalmimilolpan, en Tepetlaoxtoc

Lo que prometía ser una operación exitosa terminó en tragedia para el tigre de bengala blanco que se fugó en San Bernardo Tlalmimilolpan; el tigre no sobrevivió por un incidente.

Muere el tigre de bengala que escapó
Tras días de intensa búsqueda, el ejemplar de 150 kilos falleció durante su traslado al Parque Ecológico Zacango; el animal fue neutralizado después de intentar agredir al personal especializado que buscaba estabilizarlo.

Escrito por: Ollinka Méndez

Murió tigre de bengala blanco, que se fugó el pasado sábado de un refugio en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, en Tepetlaoxtoc. Había sido capturado tras su búsqueda desde el sábado.

Se dio a conocer que tras su captura y durante el traslado, el felino intentó atacar al personal especializado, por lo que fue neutralizado. Se habla de que médicos veterinarios intentaron estabilizarlo para su traslado al Parque Ecológico Zacango, sin embargo, el ejemplar no sobrevivió.

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