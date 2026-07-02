Muere el tigre de bengala blanco que se fugó en San Bernardo Tlalmimilolpan, en Tepetlaoxtoc

Murió tigre de bengala blanco, que se fugó el pasado sábado de un refugio en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, en Tepetlaoxtoc. Había sido capturado tras su búsqueda desde el sábado.

Se dio a conocer que tras su captura y durante el traslado, el felino intentó atacar al personal especializado, por lo que fue neutralizado. Se habla de que médicos veterinarios intentaron estabilizarlo para su traslado al Parque Ecológico Zacango, sin embargo, el ejemplar no sobrevivió.