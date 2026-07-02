Periodistas en Chiapas exigen justicia tras ataque contra el reportero Marcos Ramos

Marcos Ramos, periodista y director del portal Real Cintalapa, sufrió un ataque a balazos la noche del martes 1 de julio de 2026 cuando regresaba a su domicilio después de trabajar en Cintalapa, Chiapas. Fuentes locales informan que desconocidos le dispararon por la espalda; recibió cuatro impactos y lo trasladaron de urgencia a un hospital por la gravedad de las heridas.

¿Qué se sabe del ataque contra el periodista Marcos Ramos en Chiapas?

Las autoridades locales confirmaron la apertura de una carpeta de investigación por el incidente, pero hasta ahora no reportaron detenciones ni la identificación de los presuntos agresores. Tampoco han precisado el móvil del ataque.

Fiscalía de Chiapas inicia investigación tras agresión en Cintalapa

La investigación continúa en curso y la Fiscalía estatal no ha ofrecido más detalles públicamente, a pesar de que ayer 1 de julio de 2026, Jorge Luis Llaven, fiscal de Chiapas, había asegurado que brindarían más datos sobre el crimen “en las próximas horas”.

Gremio periodístico exige justicia y seguridad en Chiapas

El gremio periodístico de Chiapas reaccionó de inmediato y exigió justicia para Marcos Ramos. Colegas del reportero señalaron que lo esencial es poder ejercer el oficio con seguridad y sin miedo a represalias, sin miedo de hacer su trabajo, que es informar a la sociedad.

Añadieron que este tipo de agresiones vulnera el derecho a la información de la población y dificulta el trabajo informativo cotidiano.

Organizaciones y colegas en el estado mantendrán seguimiento cercano del caso para conocer avances en las indagatorias. Hasta el momento, los hechos han generado preocupación en la comunidad local y en los medios regionales por la gravedad del ataque y por la ausencia de responsables identificados.