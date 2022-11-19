Previo a una nueva edición del Mundial de Fútbol, la afición tricolor ya comenzó a causar eco alrededor del mundo, pues para Qatar 2022, México se colocó una vez más en boca de todos; esto luego de que el viernes pasado, aficionados ingresaron de forma ilegal bebidas con alcohol al estado árabe.

A través de un video de Tiktok, compartido por el usuario @ricardo84256, se puede observar cómo un hombre ingresó alcohol a Qatar debajo de su playera de México, burlando así a la ley que señala que ningún turista puede ingresar con bebidas alcohólicas al país.

Mexicano ingresando alcohol a Qatar de forma ilegal.



📹 Tiktok pic.twitter.com/RmnCABRP8C — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) November 18, 2022

Este video dentro del aeropuerto se viralizó rápidamente y provocó que cientos de internautas recordaran los peores "osos" de la "marea verde" en ciudades mundialistas; sobre todo porque en Qatar hay fuertes sanciones por “alterar el orden”.

Por ello, a horas de que comience el Mundial de Qatar, vuelve el recuerdo de las anécdotas más insólitas y vergonzosas que han protagonizado los seguidores mexicanos en tierras mundialistas y que no se pueden dejar de lado. Aquí te dejamos un recuento de algunas.

México se colocó entre los países que más boletos compran para Qatar 2022|Instagram/@miseleccionmx

Qatar 2022: los peores momentos de la afición tricolor en Mundiales

Francia 1998: El día que apagaron la llama eterna debajo del Arco del Triunfo

Probablemente el más recordado es el día que un mexicano, de nombre Rodrigo Rafael Ortega, literalmente orinó sobre la llama eterna en medio de una borrachera durante la madrugada del 1 de julio, un día después de que México fuera eliminado del Mundial a manos de Alemania.

La llama estuvo encendida desde 1923 y fungía como homenaje a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, por lo que fue arrestado junto a su pareja e interrogado, aunque fue liberado momentos después.

Corea-Japón 2002: Un mexicano detuvo el tren bala por primera vez

Otro suceso histórico ocurrió cuatro años más tarde por otro compatriota, quien luego de otra borrachera se subió al tren bala, el más rápido del mundo y, sin querer o tal vez por diversión, accionó el botón de emergencia para que se detuviera por primera vez desde su inauguración.

Lo único memorable que tendrá México será algún evento Bochornoso, como lo que pasó el 1 de julio en el mundial de Francia 98 cuando un mexicano apagó la Llama Eterna, un monumento para las víctimas de la Gran Guerra, con su orina, después de pasar más de 70 años encendida. pic.twitter.com/BvMAZ2kDTs — ✭ 𝐋𝐚𝐥𝐨 𝐂𝐮𝐫𝐚 ✭ (@Lalo_ParkerB) September 25, 2022



Sudáfrica 2010: Sombrero charro a la estatua de Nelson Mandela

En la primera Copa del Mundo que se celebró en el continente africano, otro mexicano fue reprendido por disfrazar la estatua de Nelson Mandela en Sudáfrica, a quien le colocó un sombrero de charro para ponerle un “toque mexicano”. El individuo fue multado y provocó la indignación de la gente local.

Brasil 2014: Acoso sexual a una mujer provocó dos detenidos

Para el Mundial de Brasil, luego de una fiesta cuatro individuos mexicanos llegaron a la cárcel por acoso y agresión sexual a una mujer, quienes fueron detenidos en la ciudad de Fortaleza mientras se realizaban las indagatorias correspondientes.

Uno de ellos fue condenado a un año de prisión en noviembre de 2014 y a otro e le adjudicó derecho a fianza; mientras que los otros dos quedaron libres.

Rusia 2018: Youtuber realizó señas obscenas con la bandera de Alemania

La última de ellas ocurrió en el Mundial de Rusia, donde Ryan Hoffman, famoso youtuber mexicano de la época, festejó el triunfo de México sobre Alemania con un vergonzoso video en el que realizó señas obscenas sobre la bandera alemana, algo que se volvió viral en distintas regiones del mundo.