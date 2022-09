Mundial de Qatar 2022: ¿Se pueden usar redes sociales?

El inicio del Mundial de Qatar 2022 ya está cerca, los viajeros que planean acudir a la justa deportiva deben conocer qué cosas pueden hacer y cuáles están prohibidas. También deben conocer cómo se manejan las redes sociales allá, ya que sí existen algunas restricciones.

Qatar es uno de los países que cuenta con una red de internet extremadamente rápida, cuenta con accesos públicos que se ubican en todo el país, por lo que los visitantes al Mundial Qatar 2022 no tendrán problemas de conexión.

De acuerdo con el portal del gobierno electrónico de Qatar, el país cuenta con una de las mejores infraestructuras de tecnologías de la información del mundo, lo que la sitúa en los primeros lugares en calidad de vida digital y velocidad de internet.

¿Se pueden usar redes sociales en el Mundial de Qatar 2022?

Las personas que acudan al Mundial de Qatar 2022 podrán mantenerse en contacto con sus familiares a través de sus redes sociales, ya que sí podrán hacer uso de todo este tipo de aplicaciones como Facebook, Instagram, TikTok y Twitter.

Además, podrán revisar sus redes sociales conectándose a las redes públicas de Qatar que se encuentran en todo el país y con una velocidad sorprendentemente rápida. Así que será sencillo compartir fotografías y enviar mensajes.

Sin embargo, sí hay algunas restricciones para la comunicación, ya que no se pueden hacer llamadas ni videollamadas durante el Mundial de Qatar 2022.

Esta restricción aplica para todo tipo de aplicaciones que cuenten con la función que permite hacer llamadas o videollamadas, incluidas Google Meet, Skype, Telegram y WhatsApp, aunque sí se pueden utilizar como chats, pero al realizar una llamada o enviar un mensaje de voz la función se bloqueará.

Los servicios de telecomunicación en Qatar estarán bloqueados durante el Mundial 2022 como una medida para proteger los intereses económicos de las dos principales empresas de comunicación en el país del medio oriente: Ooredoo y Vodafone.

Ooredoo es una compañía local, mientras que Vodafone es internacional, y esta medida de bloquear las comunicaciones no se dio de cara al Mundial de Qatar 2022 , ya tiene tiempo que el país decidió implementar esta restricción.

No obstante, no todo está perdido, ya que las personas que necesiten hacer llamadas pueden contratar un paquete local con alguna de las compañías y no perder la comunicación durante el Mundial de Qatar 2022.