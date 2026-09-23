¿Quedan más de 20 huracanes y tormentas para este 2026? Esto dice el reporte de Conagua para el Pacífico y el Atlántico

La temporada de lluvias, ciclones tropicales y huracanes 2026 sigue su marcha en las costas de México. Aunque ya se han sentido el paso de varios fenómenos importantes en los océanos Pacífico y Atlántico, como el huracán "Polo", la actividad meteorológica aún no termina.

Para que estés preparado y no te tome por sorpresa el mal tiempo, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, tiene un pronóstico.

Estos son los fenómenos que ya pasaron y los que faltan por impactar.

Las autoridades meteorológicas piden no bajar la guardia mientras la temporada siga.

¿Cuántos ciclones quedan para el océano Pacífico?

Para esta temporada, Conagua pronosticó la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales en total.

Hasta el momento ya han pasado 16 sistemas:

Tormentas tropicales: Se han registrado 10 de las 9 a 10 estimadas.

Huracanes categoría 1 o 2: Van 2 de los 5 a 6 previstos.

Huracanes categoría 3, 4 o 5: Se han presentado 4 de los 4 a 5 calculados.

Esto significa que aún podrían formarse entre 2 y 5 ciclones más en esta zona en lo que resta de la temporada.

🌀#CentralDeHuracanes⚠️ México ha enfrentado huracanes que dejaron una huella enorme por su fuerza y destrucción. Otis, Patricia, Wilma, Paulina y Gilberto están entre los más recordados, y ahora, con Polo en categoría 5 frente al Pacífico, vuelve la pregunta sobre hasta dónde… pic.twitter.com/jyrJe3VMvw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 23, 2026

Tormentas en el Océano Atlántico

En el Atlántico, el pronóstico dice que habrá de 11 a 15 sistemas. Al día de hoy ya han pasado 6 ciclones en total:

Tormentas tropicales: Van 6 de las 7 a 8 pronosticadas.

Huracanes categoría 1 o 2: Aún no se registra ninguno de los 3 a 5 esperados.

Huracanes categoría 3, 4 o 5: Tampoco se han presentado los 1 a 2 calculados.

En el Atlántico todavía faltan de 5 a 9 fenómenos por desarrollarse.

¿Cómo evoluciona una depresión hasta ser huracán?

El proceso de un ciclón empieza como depresión tropical con vientos de 45 a 62 km/h y solo recibe un número. Al subir sus vientos a entre 63 y 118 km/h se convierte en tormenta tropical y recibe nombre oficial.

Finalmente, si alcanza vientos de 119 km/h o mayores, pasa a ser huracán y se mide en las categorías 1 a 5.

Nombres de los ciclones que faltan para este 2026

En el Pacífico, los siguientes nombres en la lista son Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

En el Atlántico quedan pendientes nombres como Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.