Desmantelan narcolaboratorio en Xalisco, Nayarit: operaban con hornos, químicos y uniformes de policía falsos

Un narcolaboratorio en Nayarit fue el punto central de un operativo desplegado este 20 de octubre. Tras recibir una denuncia que alertaba sobre actividades sospechosas, militares y policías catearon un inmueble en el municipio de Xalisco, descubriendo una instalación clandestina totalmente equipada para fabricar drogas sintéticas a gran escala.

El lugar funcionaba como un centro logístico estructurado para operar bajo el engaño. Al ingresar, el equipo táctico documentó dos construcciones principales que revelan la forma en que operan estos grupos delictivos para moverse por la región.

Uniformes de policías; su modo de operar

Dentro de la primera estructura, además de encontrar congeladores industriales, los peritos aseguraron un lote de ropa con parches y logotipos oficiales. Hallaron insignias de la Policía Vial, Policía Municipal, la extinta Policía Federal y Seguridad Regional. Esta táctica de clonar uniformes se utiliza comúnmente para montar puntos de revisión ilegales o trasladar cargamentos por las carreteras sin levantar sospechas entre los automovilistas. Junto a la ropa, confiscaron una camioneta de doble rodado usada para la logística.

Hornos y ventiladores también fueron hallados

La segunda construcción operaba de lleno como la fábrica de estupefacientes. En el lugar aseguraron costales repletos de químicos, bidones y múltiples recipientes con líquidos listos para su procesamiento. La zona estaba acondicionada con hornos, calderas y un sistema de ventilación diseñado específicamente para expulsar los gases y evitar que los fuertes olores delataran la ubicación del sitio.

La Fiscalía de Nayarit confirmó que las sustancias cristalinas y granuladas empaquetadas en las bolsas son narcóticos. Todo el equipo, los vehículos y las instalaciones quedaron asegurados y anexados a la carpeta de investigación para rastrear a los operadores de este centro de producción.

No es el primer suceso de Xalisco con el crimen organizado

El desmantelamiento de esta fábrica de drogas, se suma a un historial reciente de violencia y control territorial en el municipio. Apenas a principios de este mismo mes, las autoridades se toparon con otra instalación criminal de distinta naturaleza.

Entre el 3 y el 8 de octubre, autoridades federales y colectivos de madres buscadoras intervinieron el predio de "La Curva del Mal". La propia Fiscalía catalogó el sitio como un “centro de exterminio por incineración”. En el lugar operaba una fosa clandestina con cuerpos recién sepultados y una hornilla artesanal, donde los criminales utilizaban tambos, diésel, gasolina y jabón para desaparecer a sus víctimas.