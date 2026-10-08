“Nadie sabe": Autoridades resguardan la “Curva del mal”, el rancho de exterminio en Nayarit

Las autoridades ya resguardan el rancho de exterminio en el municipio de Xalisco, en Nayarit, el cual es nombrado como la “Curva del mal”. No obstante, vecinos y conductores de vehículos no quieren hablar de lo que pasa en dicho lugar.

El testimonio de los habitantes y colectivos de búsqueda en la Curva del Mal en Xalisco

Algunos habitantes del municipio relatan que han conocido casos de personas desaparecidas, pero no saben quién se los lleva. “De eso no habla uno, para qué se mete uno en problemas de eso, nadie sabe, y pues nadie quiere saber”, afirmó Alan Rodríguez, habitante de Xalisco, a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

Paolo Gamboa, taxista de la zona, asegura que, aunque en su gremio se enteran de todo, no quiere hablar del rancho de exterminio para no meterse en problemas.

Campo de exterminio ligado al CJNG en Nayarit: operaban con horno artesanal y localizaron fosa clandestina

Qué dijeron las autoridades de Nayarit sobre el predio en Xalisco

Las autoridades federales resguardan el perímetro del predio, donde encontraron restos humanos e indicios de actividades delictivas. El 3 de octubre de 2026, Ludmila Heredia, fiscal de Nayarit, afirmó que su dependencia comenzó el procesamiento del lugar y que en las actividades también colaboran madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

En el lugar encontraron una hornilla artesanal para incinerar cuerpos, restos óseos calcinados y una fosa clandestina con cuerpos recientemente sepultados en el predio de La Curva.

Cómo operaba el centro de exterminio clandestino hallado en Nayarit

La Fiscalía calificó a este lugar como un “centro de exterminio por incineración”. Las primeras investigaciones señalan que los criminales quemaban los cuerpos dentro de un tambo, donde agregaban diésel, gasolina y jabón para facilitar la combustión de cuerpos y prendas.

Después, los restos de huesos carbonizados eran lanzados a un riachuelo que está en las cercanías de la zona. Los peritos han encontrado prendas de vestir y fragmentos pequeños de hueso, los cuales serán analizados por especialistas.