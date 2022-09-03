¡Por una fuga! NASA pospone el lanzamiento de Artemis I hacia la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) pospuso el lanzamiento de la misión Artemis I hacia la Luna, debido a la fuga en uno de los tanques de suministro de combustible.

“La misión Artemis I a la Luna ha sido pospuesta. Los equipos intentaron solucionar un problema relacionado con una fuga en el hardware que transfiere combustible al cohete, pero no tuvieron éxito”, explicó la agencia en redes sociales.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u — NASA (@NASA) September 3, 2022

Alrededor de las 9:30 de la mañana (tiempo del centro de México), la NASA reportó una fuga en el lado de suministro, cuando los equipos intentaban transferir combustible al cohete.

Esta es la segunda vez que se pospone el lanzamiento, el primer intento se hizo el 29 de agosto, cuando el reloj de la cuenta regresiva se detuvo unos 40 minutos antes de la hora prevista.

En esa ocasión, la NASA decidió cancelar la misión por un problema detectado en uno de los motores principales del cohete, después de que los equipos de lanzamiento comenzaron a llenar los tanques de combustible con propulsores de oxígeno e hidrógeno líquidos súper enfriados.

Tras posponer el lanzamiento este sábado 3 de septiembre, la agencia adelantó que pronto dará más detalles sobre la decisión.

¿Qué es Artemis I y cuál es el objetivo de la misión?

Se trata de una expedición no tripulada que servirá como práctica para futuras misiones a Marte, pero que su primer despegue estará dirigido a la Luna.

El megacohete lunar, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) tiene en la parte superior la cápsula Orion, diseñada para separarse cuando la nave esté en el espacio.

So, you like launch simulations? 🚀



Check out this visualization of launch ignition for @NASA_SLS, created by our supercomputing center. #Artemis pic.twitter.com/3VXk11vlk2 — NASA Ames (@NASAAmes) August 24, 2022

El Sistema de Lanzamiento Espacial-Orion tuvo un costo de 37 mil millones de dólares (más de 740 mil millones de pesos), de acuerdo con la NASA.

Orion viajará a la Luna, la orbitará y después regresará a Tierra, 42 días después de su lanzamiento; durante todo ese tiempo en el espacio, permanecerá sin acoplarse a una estación y será el lapso más largo de tiempo que jamás haya efectuado algún otro artefacto espacial.

En el año 2024, la misión Artemis II efectuará el mismo recorrido con una tripulación a bordo y un año después, para el 2025, la NASA planea llevar astronautas a la Luna con la misión Artemis III.

