¡De musicalizar las batallas de Gokú a dirigir la Fiscalía de Texas! La historia de Nathan Johnson

Nathan Johnson ganó la elección para convertirse en el próximo fiscal general de Texas el 3 de noviembre de 2026; sin embargo, su trayectoria política y jurídica no es lo único que llamó la atención tras los comicios intermedios en Estados Unidos. El funcionario electo también participó en la composición musical de Dragon Ball Z, una de las series de anime más reconocidas entre el público internacional.

Antes de competir por la fiscalía general, Johnson representó al Distrito 16 de Texas en el Senado estatal, donde acumuló experiencia en temas de justicia, energía, educación y protección al consumidor. A esa carrera se suma un pasado poco habitual para un político: trabajó en la música de 67 episodios de la versión estadounidense de la serie y cinco películas de la franquicia creada por Akira Toriyama.

Nathan Johnson, del Senado de Texas a la Fiscalía General

Johnson es abogado y cuenta con formación académica en dos disciplinas distintas; estudió Física en la Universidad de Arizona y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho por la Universidad de Texas en Austin.

Su experiencia profesional incluye el litigio y la mediación; además, trabajó en la oficina de Dallas del despacho Thompson Coburn LLP; en el terreno político, llegó al Senado estatal en 2018 y comenzó a ejercer como representante del Distrito 16 en 2019.

Durante cuatro periodos legislativos presentó alrededor de 433 proyectos de ley, de los cuales 134 consiguieron la aprobación; sus iniciativas abarcaron asuntos como infraestructura eléctrica, agua, educación, salud, vivienda, inteligencia artificial, protección de datos y justicia penal.

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El trabajo de Nathan Johnson en Dragon Ball Z: 67 episodios y cinco películas

Mucho antes de llegar a la contienda por la Fiscalía General, Johnson participó en la producción musical de la versión en inglés de Dragon Ball Z, proyecto en el que colaboró durante sus primeros años en la industria del anime.

Su trabajo abarcó 67 episodios de la serie y cinco largometrajes. Entre las películas en las que intervino se encuentran El más fuerte del mundo, El árbol del poder, Broly: Second Coming, La fusión renace y La ira del dragón.

El propio Johnson ha relatado que se incorporó al proyecto sin conocer previamente la historia de Gokú y sus compañeros; su participación terminó vinculándolo con una producción que alcanzó a distintas generaciones de seguidores fuera de Japón.

Nathan Johnson's soundtrack for Dragon Ball Z: Fusion Reborn https://t.co/aSWsNlm7gg — Dragon Ball Perfect Shots (@DBPerfectShots) November 4, 2026

Bobby Pulido también llegó a la política tras las elecciones en Estados Unidos

El triunfo electoral de Johnson coincidió con el de otra figura relacionada con el entretenimiento: Bobby Pulido, cantante de música tejana que ganó la elección para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Aunque ambos tienen trayectorias distintas y asumirán responsabilidades en ámbitos diferentes, sus victorias pusieron sobre la mesa dos historias de figuras vinculadas al mundo artístico que dieron el salto a la representación pública.