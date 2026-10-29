Entró a cirugía sin estudios: adulto mayor muere por negligencia médica en el IMSS 194

Tras la muerte de un paciente que fue operado por una colecistectomía en el Hospital General de Zona 194 del IMSS, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que existieron una serie de irregularidades en la atención médica que derivaron en el fallecimiento del adulto mayor.

Por los hechos sucedidos en el hospital del IMSS ubicado en Naucalpan, Estado de México (Edomex), se emitió la Recomendación 31/2026 para exigir medidas de reparación a los familiares.

¿Qué pasó en el hospital 194 del IMSS?

De acuerdo con la investigación de la CNDH, el paciente fue sometido a una cirugía sin que existiera una valoración médica completa para conocer el estado de salud del adulto mayor,.

Al revisar el expediente clínico, el organismo encontró que no había estudios recientes ni evaluaciones por parte de especialistas que permitieran determinar las condiciones del paciente antes de ser operado.

Por esto, la CNDH determinó que la negligencia médica hizo que el paciente presentara complicaciones y posteriormente muriera en el hospital ubicado al poniente de la entidad mexiquense.

Señalan violaciones a los derechos humanos por paciente que fue operado en el IMSS

La Comisión determinó que hubo afectaciones a los derechos humanos del paciente, entre ellos el derecho a la protección de la salud, a la vida y al trato digno.

También señaló que, por tratarse de una persona mayor, debía recibir atención prioritaria. Además, se encontró que a la familia también se le vulneró su derecho de acceso a la información.

¿Qué exige la CNDH al IMSS?

Entre las principales medidas, la Comisión pidió al IMSS reparar integralmente el daño causado a las víctimas indirectas. También solicitó que, si lo necesitan, los familiares reciban atención psicológica por la muerte de su familia.

Además, la CNDH pidió dar vista al Órgano Interno de Control para que analice la atención médica proporcionada y determine las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Otra de las medidas consiste en implementar un programa de formación especializada para el personal del Hospital General de Zona número 194.