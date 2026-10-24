¡La leyenda ya eligió! Neymar apoya a Bolsonaro en las elecciones de Brasil

Neymar Jr., el máximo goleador en la historia de la Selección de Brasil y una verdadera leyenda del futbol mundial, mostró su respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de su país.

A través de un video difundido en redes sociales, el actual jugador de Santos de Brasil compartió su mensaje de apoyo.

El video de Neymar Jr. apoyando a Flávio Bolsonaro

El gesto de Neymar Jr. ocurre en la recta final de la campaña rumbo a la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, programada para este domingo 25 de octubre.

En un video compartido en la red social Instagram por el diputado brasileño Nikolas Ferreira, el jugador hace referencia al número que corresponde al de Flávio Bolsonaro en las urnas de votación.

🇧🇷‼️ | El diputado Nikolas Ferreira y el futbolista Neymar Jr. publicaron un video conjunto en redes sociales expresando su apoyo a la campaña de Flávio Bolsonaro mediante referencias al número 22. pic.twitter.com/48wPClusth — UHN Plus (@UHN_Plus) October 23, 2026

Cabe mencionar que el acercamiento del futbolista a la familia Bolsonaro no es nuevo, pues durante la campaña presidencial de 2022, Neymar Jr. también manifestó su respaldo a Jair Bolsonaro, quien buscaba la reelección frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

En aquella ocasión, el exjugador de equipos como Barcelona y PSG aseguró que el entonces presidente representaba “valores parecidos” a los suyos.

La nueva señal de Neymar se produce en un escenario electoral en el que Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones, pero no con la diferencia necesaria, por lo que debe esperar a vencer a Lula en la segunda vuelta.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se celebrará este domingo 25 de octubre.

Los ciudadanos brasileños acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente del país entre Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, abanderado del Partido Liberal (PL).

El respaldo de Neymar se suma a las expresiones públicas de apoyo que han surgido durante la campaña y podría tener relevancia por la popularidad del futbolista, especialmente entre los aficionados al deporte en Brasil.

