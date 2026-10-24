“Las ideas de Lula ya no funcionan": Termina el último debate presidencial de Brasil entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

El presidente brasileño, Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron este viernes el último debate presidencial antes de la segunda vuelta del domingo 25 de octubre.

El encuentro estuvo marcado por acusaciones de corrupción, cuestionamientos a la gestión pública y enfrentamientos sobre economía, educación, salud y seguridad.

¿Cómo fue el debate entre Bolsonaro y Lula?

Durante el debate, ambos candidatos defendieron sus trayectorias y criticaron las propuestas de su adversario, con discusiones que incluyeron señalamientos sobre el endeudamiento de las familias, la atención en hospitales, la violencia en distintas regiones del país y las presuntas irregularidades relacionadas con integrantes de sus respectivos entornos.

El encuentro comenzó con el tema de infraestructura y exportaciones, donde Flávio Bolsonaro afirmó que Brasil se ha convertido en “un gran cementerio de obras” y cuestionó a Lula sobre los proyectos que siguen sin concluirse.

Sob Lula, o Brasil virou um cemitério de obras paradas! https://t.co/U57961Owxd — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 24, 2026

El senador también criticó los impuestos y el costo de vida, mientras que sobre el transporte público, se manifestó a favor de la tarifa cero para los trabajadores, aunque cuestionó las políticas fiscales del gobierno.

Al abordar el endeudamiento, Bolsonaro acusó a Lula de haber engañado a los brasileños y aseguró que más de 80 millones de personas tenían cuentas atrasadas debido a los intereses elevados y al gasto gubernamental.

O Brasil produz muito, mas perde no caminho. Com Flávio Bolsonaro na presidência, vamos ligar o país de norte a sul com ferrovias e levar a produção do campo ao porto com mais rapidez e menos custo. #Vote22 https://t.co/5c8Qu1HWkA — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 24, 2026

La atención médica también generó diferencias entre los candidatos, pues mientras el presidente defendió el sistema público de salud de Brasil, el senador cuestionó las largas esperas para conseguir atención médica y afirmó que algunos pacientes debían esperar meses o incluso años para obtener una cita.

El candidato del Partido Liberal dijo las ideas de Lula "eran buenas, en el pasado, pero hoy no funcionan más. Las ideas que funcionaban a comienzos de los años 2000, hoy los problemas completamente diferentes y las soluciones tienen que ser otras".

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil se realizará este domingo 25 de octubre de 2026.

Los brasileños acudirán a las urnas para definir quién ocupará la Presidencia del país: el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, o el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

