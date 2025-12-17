Nick Reiner enfrenta cargos por asesinato de sus padres en Los Angeles

Nick Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, el director de cine Rob Reiner de 78 años y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner de 70.

El anuncio lo realizó el fiscal de distrito del condado de Los Angeles, Nathan Hochman , durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por mandos del Departamento de Policía de Los Angeles .

Fiscalía señaló el uso de un cuchillo y posible cadena perpetua para Nick Reiner

El fiscal Hochman informó que los cargos incluyen la circunstancia especial de asesinatos múltiples, así como una acusación adicional por el uso personal de un arma peligrosa y mortal, un cuchillo.

Conferencia de prensa sobre el asesinato de Rob y Michele Reiner | Reuters

Además, los cargos contemplan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, aunque las autoridades aún no definieron si solicitarán esta última.

¿Qué se sabe del arresto de Nick Reiner en Los Angeles?

El jefe del Departamento de Policía de Los Angeles, James McDonnell, explicó que el 14 de diciembre de 2025 agentes acudieron a una vivienda ubicada en la cuadra 200 de South Chadbourne Avenue, en el vecindario de Brentwood, donde encontraron los cuerpos de Rob y Michele Reiner.

Tras una investigación inicial, Nick Reiner fue detenido horas después en un área pública cercana a Exposition Park, sin que se registraran incidentes durante su arresto, según detalló el subjefe de policía Alan Hamilton.

La defensa afirma que Nick Reiner no recibió autorización médica para comparecer

El abogado defensor Alan Jackson declaró que su cliente no compareció ante el tribunal este martes debido a que no recibió el alta médica necesaria para hacerlo.

Explicó que todos los reclusos deben pasar por una evaluación médica antes de ser trasladados a un juzgado y señaló que este proceso aún no se completó en el caso de Reiner. La defensa anticipó que la comparecencia podría realizarse el miércoles.

Nick Reiner fue detenido horas después del homicidio de sus padres | Reuters

¿Qué sigue en el proceso judicial contra Nick Reiner?

Nick Reiner permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel del condado de Los Angeles, mientras la fiscalía prepara la presentación formal de los cargos ante un juez.

Las autoridades indicaron que continuarán revelando pruebas conforme avance el proceso judicial, incluyendo información sobre el arma utilizada en los homicidios.

La muerte de Rob Reiner generó reacciones en Hollywood

El asesinato del director de cine Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, provocó reacciones de figuras del cine y la cultura en Estados Unidos.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro lamentó públicamente la muerte de Rob Reiner a través de redes sociales, donde expresó su consternación por el crimen. La reacción de Del Toro se sumó a otros mensajes de duelo como la de Stephen King .