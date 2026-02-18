VIDEO: Policía de Maryland salva a bebé que se estaba asfixiando

Un policía estatal de Maryland, en Estados Unidos, salvó a un bebé de asfixiarse durante un retén de tráfico rutinaria el sábado 14 de febrero de 2026, según informó la Policía Estatal de Maryland. Las autoridades explicaron que la situación escaló rápidamente a una emergencia cuando el pequeño comenzó a atragantarse dentro del vehículo.

Héroe en Maryland: Un policía salva a un bebé de morir asfixiado

El agente retiró al niño del auto y aplicó golpes en la espalda para despejar su vía aérea. Esta acción expulsó la obstrucción y restauró la respiración del bebé. La policía reconoció la respuesta rápida del agente, que evitó una tragedia.

El video del rescate: La rápida reacción que evitó una tragedia

El incidente quedó grabado en video gracias a la cámara corporal que llevaba el oficial. El agente caminaba de regreso a su patrulla después del retén cuando otro vehículo se acercó. El conductor gritó que su bebé se asfixiaba.

El policía tomó al menor de inmediato y realizó golpes en la espalda para despejar la obstrucción de la vía respiratoria. Así, el pequeño pudo respirar de nuevo. La Policía Estatal de Maryland destacó la acción rápida, el entrenamiento y la compostura del agente, que previnieron un desenlace fatal.

¿Qué hacer si un bebé se atraganta? Guía de primeros auxilios

Para bebés menores de un año, no se puede aplicar la misma maniobra de Heimlich para adultos y niños mayores. Hay que combinar golpes en la espalda y compresiones torácicas. Estos son los pasos de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos:

Colócalo boca abajo a lo largo de tu antebrazo o regazo, con la cabeza más baja que el cuerpo para aprovechar la gravedad. Sostén su cabeza y mandíbula firmemente sin obstruir la boca.

Da 5 golpes en la espalda: Usa la palma de tu mano libre para dar hasta cinco golpes firmes entre los omóplatos.

Gíralo boca arriba, apoyando cabeza y cuello, manteniendo la cabeza más baja.

5 compresiones torácicas: Coloca dos dedos (índice y medio o medio y anular) sobre el esternón, justo debajo de la línea de los pezones.

Repetir y revisar: Alterna golpes y compresiones.

Es posible revisar la boca del bebé únicamente si ves el objeto y puedes sacarlo fácilmente. Lo más recomendable también es llamar al servicio de emergencias 911.