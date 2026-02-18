Tragedia en California: avalancha deja ocho esquiadores muertos cerca del lago Tahoe

Una avalancha de gran magnitud registrada en las montañas del lago Tahoe, en California, dejó un saldo devastador de ocho esquiadores muertos, además de una persona desaparecida, de acuerdo con autoridades locales y equipos de rescate. El incidente se ha convertido en uno de los más letales relacionados con avalanchas en Estados Unidos en los últimos años.

El alud ocurrió en una zona de esquí fuera de pista, frecuentada por deportistas experimentados, luego de intensas nevadas combinadas con fuertes ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura, factores que incrementaron la inestabilidad del manto de nieve.

¿Cómo ocurrió la avalancha en Tahoe, California?

Según reportes de los equipos de emergencia, el grupo de esquiadores se encontraba descendiendo una pendiente pronunciada cuando súbitamente una placa de nieve se desprendió, arrastrando a varias personas cuesta abajo. La enorme avalancha cubrió una amplia extensión del terreno, dificultando las labores inmediatas de localización.

Las autoridades activaron de inmediato operativos de búsqueda y rescate, con apoyo de helicópteros, drones, perros especializados, además de rescatistas de montaña, pero las condiciones climáticas extremas complicaron el acceso a la zona afectada.

Elevado riesgo de avalanchas en Sierra Nevada, California

Días antes del accidente, el Meteorológico Nacional y organismos especializados en seguridad alpina habían emitido alertas por alto peligro de avalanchas en la región de Sierra Nevada. Expertos explicaron que la combinación de nieve reciente, capas inestables y sobrecarga por actividad humana puede detonar aludes incluso sin señales previas visibles.

Este tipo de avalanchas, conocidas como placas, son especialmente peligrosas porque se liberan de forma súbita y con gran velocidad, dejando poco margen de reacción.

🚨🇺🇸 UPDATE:



California Avalanche Rescue – Sierra Nevada near Donner Pass/Lake Tahoe



As of early Wednesday (Feb 18, 2026), six backcountry skiers have been safely rescued after being caught in a major avalanche Tuesday in the Castle Peak area (Nevada County, near Truckee).… pic.twitter.com/eJhY2Ldsyb — Ashley (TeamTrump47) (@TeamTrump47) February 18, 2026

Búsqueda continua por una persona desaparecida

Hasta el más reciente reporte oficial, una persona permanece desaparecida, y las autoridades mantienen las labores de búsqueda mientras las condiciones lo permitan. No obstante, los equipos advirtieron que el riesgo secundario de nuevos aludes sigue siendo elevado, lo que obliga a realizar las operaciones con extrema cautela.

Un recordatorio sobre los riesgos del esquí extremo

La tragedia ha reavivado el debate acerca de la seguridad en el esquí fuera de pista, una práctica que, aunque popular entre deportistas avanzados, implica riesgos considerables, incluso con experiencia y equipo especializado; ¿deberían reforzarse las restricciones y protocolos de seguridad en zonas de esquí extremo para evitar tragedias como esta?

La avalancha en Tahoe deja una dura lección sobre el poder impredecible de la naturaleza y la importancia de respetar las alertas oficiales.

