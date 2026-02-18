Alerta en los Alpes: avalanchas sacuden Italia y Suiza; elevan el riesgo en zonas turísticas | VIDEO

Una enorme nube de nieve elevándose por encima de la línea de árboles dejó imágenes impactantes esta semana en los Alpes europeos, después de que avalanchas golpearan la región italiana de Valtournenche. Aunque el fenómeno generó preocupación en redes sociales, las autoridades confirmaron que el poblado no estuvo en peligro directo, según reportes de medios locales.

El deslizamiento de nieve sucedió durante la mañana del lunes 16 de febrero, en una zona montañosa cercana a rutas naturales de escurrimiento de nieve. Videos difundidos en plataformas digitales muestran cómo una masa de nieve desciende con fuerza, levantando una densa nube blanca visible a gran distancia, un fenómeno que, de acuerdo con la prensa italiana, solo ocurre una o dos veces al año con esa magnitud en la región.

Suisse: les images impressionnantes d'une avalanche dans une station de ski pic.twitter.com/XKHLZ5i23s — BFM (@BFMTV) February 18, 2026

¿Qué tan inusual es una avalancha en Valtournenche?

Especialistas citados por medios locales señalaron que avalanchas de esta escala son poco frecuentes, aunque no extraordinarias en temporadas de acumulación intensa de nieve. Las condiciones meteorológicas recientes, combinadas con cambios bruscos de temperatura, habrían favorecido la inestabilidad del manto nivoso.

La agencia Reuters confirmó la autenticidad de las imágenes mediante el análisis de edificios, el cauce del arroyo, además de la comparación con imágenes satelitales, así como por los metadatos originales de los archivos de video.

¿Otra avalancha? Esto pasó en el resort suizo de Zermatt

Un día después, el martes 17 de febrero de 2026, otra avalancha impactó una zona de esquí en la región de Zermatt, en el cantón de Valais, lo que llevó a las autoridades suizas a emitir una alerta por peligro extremo de avalanchas.

Inicialmente, se declaró el nivel máximo de riesgo (nivel 5), el más alto en la escala europea, lo que implica condiciones extremadamente peligrosas, además de una alta probabilidad de avalanchas espontáneas. Para hoy miércoles, el nivel fue reducido a 4, aunque las autoridades advirtieron que el riesgo sigue siendo elevado.

¿Por qué aumentó el riesgo de avalanchas en los Alpes?

Expertos explican que la combinación de fuertes nevadas, viento y variaciones térmicas puede debilitar las capas internas de la nieve, provocando desprendimientos repentinos. Por ello, se pidió a turistas y residentes evitar rutas fuera de pista y seguir estrictamente las indicaciones de seguridad.

Las avalanchas en Italia y Suiza reavivan el debate sobre seguridad en zonas alpinas altamente turísticas, especialmente en plena temporada invernal; ¿deberían reforzarse las restricciones de acceso en los Alpes cuando se emiten alertas de alto riesgo?