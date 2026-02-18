VIDEO: Sacerdote y monjas discuten por misa en Colombia ¡y hasta llaman a la policía!

En Colombia, un sacerdote tuvo una fuerte discusión con un grupo de monjas al intentar realizar una misa en un predio privado, por lo cual incluso la policía local tuvo que acudir ante la resistencia del padre.

El incidente ocurrió el 15 de febrero de 2026 en el Alto de la Virgen, en el Santuario de la Madre Santificadora, una propiedad privada de las religiosas en el municipio de Guarne, en el departamento de Antioquia.

Tensión en Guarne: Sacerdote y monjas se enfrentan por una misa en el Alto de la Virgen

El sacerdote, perteneciente a la comunidad cristiana-católica Prelatura Apostólica Verbum Domini, acudió a la propiedad con todos los papeles en regla. Pretendía oficiar la misa en esta zona turística abierta al público, pero las religiosas lo impidieron. Él grabó el momento y cuestionó las conductas locales.

"¿Eso es lo que ustedes predican, hermanas? ¿Ese es el rosario que ustedes rezan acá siempre? Porque es que tanta gente se ha alejado de la iglesia", mencionó el sacerdote.

Libertad de culto vs. Propiedad privada: El dilema legal en el santuario

Ante la negativa, el padre invocó la libertad de culto. “Hay libertad de culto, sí. Acá viene un pastor y sube por acá y todo, ustedes lo tienen, Estamos acá en el Alto de la Virgen, no nos dejan celebrar la eucaristía, entonces vamos a poner autoridades porque yo tengo todos los papeles en regla. Yo no soy un sacerdote falso”, declaró en el audio difundido.

#INSÓLITO. Video en el que cura se enfrenta a varias monjas y a pa Policía en Alto de la Virgen, mpio/Guarne (Antioquia) por hostigamiento religioso, persecución y difamación contra un sacerdote vinculado a la Prelatura Verbum Domini, alegando vulneración a la libertad de culto. pic.twitter.com/SSPl9G443e — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 16, 2026

Las autoridades confirmaron que el predio pertenece a las religiosas, lo que justificó su intervención.

Policía media en conflicto religioso de Guarne: ¿Por qué intervinieron 10 uniformados?

10 policías llegaron al lugar tras el llamado de las monjas. El padre Julián Maldonado Montoya, de la Prelatura Apostólica Verbum Domini, relató su frustración: “Es un lugar turístico, abierto al público. Le dije al comandante que me mostrara la orden, que me quería quitar de esa manga (predio) y yo dije ‘Qué triste que casi 10 policías me eviten celebrar la eucaristía’”.

El coronel Luis Muñoz, comandante de Policía de Antioquia, aclaró los hechos y señaló que los agentes sólo actuaron como mediadores. “Ya había una actividad de mediación policial, llegó otra persona y luego lo llevaron a otro predio y se logra la misa allá”. Así, los uniformados resolvieron el conflicto sin multas ni detenciones, trasladando la celebración a un sitio alternativo.

