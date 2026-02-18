¿Serán los siguientes? Estados Unidos sanciona a funcionario de la dictadura de Nicaragua

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra Roberto Clemente Guevara Gómez, un funcionario de la dictadura de Nicaragua, con lo cual tendrá restricciones de visado.

Marco Rubio, secretario de Estado de la Unión Americana, hizo pública la sanción con el fin de promover la rendición de cuentas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Hoy, el Departamento de Estado toma medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante la dictadura de Murillo-Ortega contra presos políticos, al sancionar al director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez”, publicó Rubio en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter.

Today I’m designating Nicaraguan Prison Director Roberto Clemente Guevara Gómez for his involvement in gross violations of human rights. We continue to call for accountability for the crimes committed by the Murillo-Ortega dictatorship and urge for the immediate, unconditional… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 18, 2026

¿Quién es el director de la prisión La Modelo señalado por Marco Rubio?

Roberto Clemente Guevara Gómez es el director de la prisión La Modelo en Nicaragua. Estados Unidos lo señala por su participación en una “grave violación de los derechos humanos de un preso político”.

En un comunicado, el Departamento de Estado exigió la “liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua”.

Alcance de las sanciones: Prohibición de entrada a EU y restricciones familiares

La sanción contra Guevara Gómez es conforme a la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, lo que significa la prohibición de la entrada a la Unión Americana de la persona sancionada e incluso puede extenderse a sus familiares inmediatos.

La Modelo: Hacinamiento y violaciones de derechos humanos en la "Jorge Navarro"

La Modelo es el nombre de la prisión Jorge Navarro, donde la dictadura de Nicaragua ha recluido a varios presos políticos desde 2018. Tiene capacidad para 2 mil 400 personas, pero en ocasiones ha tenido a más de 5 mil presos en su interior.

El papel de la ONU: Crímenes de lesa humanidad en la dictadura de Ortega-Murillo

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU señala a Roberto Clemente Guevara Gómez como uno de los responsables directos en crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el informe presentado en abril de 2025.

Según el reporte, Guevara Gómez es “responsable de abusos y violaciones de derechos humanos perpetrados en Nicaragua desde 2018”.

Cabe recordar que Estados Unidos rechazó las elecciones de noviembre de 2021 en Nicaragua, donde Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, con varios de sus contendientes políticos en prisión.