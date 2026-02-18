¡Contenido sensible! Camioneta fuera de control arrolla a madre y sus dos hijos en Nueva Jersey

Lo que debía ser un viernes normal de salida escolar terminó en una escena de caos en la Bloom Academy, ubicada en Freehold, Nueva Jersey. Alrededor de las 3:00 p.m., Patrice Pisani y sus dos hijos pequeños cruzaban la puerta principal del preescolar cuando fueron sorprendidos por una camioneta gris que perdió el control.

El impacto fue captado por las cámaras de seguridad, mostrando cómo la familia apenas tuvo tiempo de reaccionar ante el avance del vehículo.

Un rescate desesperado frente a escuela en Nueva Jersey

Las imágenes de vigilancia son estremecedoras. En el video se observa a Patrice intentando proteger a sus hijos con sus propios brazos justo antes de que la camioneta los golpeara, derribándolos contra el pavimento.

De inmediato, personal de la escuela y otros padres de familia que estaban en el lugar corrieron para auxiliarlos, mientras la camioneta dañaba parte de la estructura del edificio.

NEW: SUV driver slams into mother and her two sons as they walk out of a preschool in New Jersey



The mother and her two sons were leaving Bloom Academy when a gray SUV, driven by another parent, struck them



The youngest boy took the brunt of the impact; the tire hit his leg,… pic.twitter.com/sJQHC3UxyJ — Unlimited L's (@unlimited_ls) February 18, 2026

El pequeño de la familia llevó la peor parte del accidente

Aunque todos sufrieron golpes, el hijo menor de Patrice recibió el impacto más fuerte. Según el relato de la madre, una de las llantas del vehículo llegó a rebotar sobre la pierna del pequeño.

Actualmente, el niño está siendo atendido por una lesión severa en la pierna y quemaduras provocadas por el contacto con la parte baja del motor de la camioneta.

Conductor bajo los efectos del alcohol

La investigación policial dio un giro indignante. Las autoridades informaron que la persona que conducía la camioneta era otro padre de familia que también acudía a recoger a un menor.

Tras el peritaje inicial, el conductor fue arrestado y enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI). Este descuido no solo destruyó las barandillas y columnas de la entrada, sino que puso en riesgo la vida de una familia entera.

New Jersey shocker.



> A mother and her two young sons were struck by an SUV while leaving preschool.

> This happened outside Bloom Academy.

> The family was walking out of the school premises

> A gray SUV, reportedly driven by another parent, suddenly accelerated

> The vehicle… pic.twitter.com/jCDAjsVDp3 — Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) February 18, 2026

Involucrados en accidente de Nueva Jersey ya se recuperan

Patrice Pisani tampoco salió ilesa. Además del trauma psicológico de ver a sus hijos en peligro, la madre sufrió lesiones considerables en la espalda y el cuello debido al golpe seco del vehículo.

"Estamos agradecidos de que las heridas no fueran más graves", comentaron directivos de la Bloom Academy, quienes aseguraron estar comprometidos con la seguridad de sus estudiantes tras el incidente.

Seguridad escolar bajo la lupa

Este accidente ha encendido las alarmas entre los padres de la comunidad de Freehold sobre la seguridad en las zonas de ascenso y descenso de alumnos.

Mientras la policía continúa con las investigaciones, la familia Pisani se concentra en la recuperación del pequeño, cuyo zapato salió volando por la fuerza del golpe, simbolizando la violencia de un accidente que pudo ser fatal.