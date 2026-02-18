¿Ahora cayó X? Usuarios reportan fallas en la aplicación de Elon Musk

Miles de usuarios de distintos países reportaron que X (Twitter) cayó hoy 18 de febrero de 2026. Señalaron problemas para publicar, cargar el feed y acceder a sus cuentas.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo Downdetector, los reportes comenzaron a incrementarse desde las primeras horas de este miércoles, alcanzando picos significativos en Estados Unidos y México.

Esta interrupción ocurre apenas dos días después de otra falla global registrada el 16 de febrero, lo que ha generado preocupación entre usuarios frecuentes de la red social.

¿Cuántos reportes hubo por la caída de X hoy 18 de febrero 2026?

Según datos recopilados por Downdetector y citados por medios estadounidenses, los reportes superaron varios miles en cuestión de minutos, concentrándose principalmente en:



Problemas para publicar contenido

Fallas al cargar el feed principal

Errores al iniciar sesión

Lentitud en la versión móvil y web

Hasta el momento, la empresa propietaria de X o Elon Musk han emitido un comunicado oficial detallando la causa de lo ocurrido.

| Downdetector

¿En qué países se reportó la caída de X hoy 18 de febrero 2026?

Los reportes por la caída de X hoy 18 de febrero 2026 no se limitaron a una sola región. De acuerdo con los mapas de calor de Downdetector, las notificaciones de error se concentraron principalmente en:



Estados Unidos

México

Canadá

Reino Unido

En América Latina, usuarios señalaron fallas intermitentes, principalmente relacionadas con la carga del feed y la publicación de contenido. En algunos casos, la aplicación mostraba el mensaje “algo salió mal”, mientras que en otros simplemente no actualizaba la línea de tiempo (timeline).

La segunda caída de X esta semana

El 16 de febrero de 2026, X experimentó una interrupción de mayor alcance. En esa ocasión:



El feed aparecía en blanco

Las publicaciones no se actualizaban

Miles de usuarios reportaron la falla casi simultáneamente

Downdetector registró miles de reportes durante ese evento. La plataforma restableció el servicio horas después, sin explicar públicamente el origen del problema.

Gráfico reportes de fallas en X (Twitter) | Downdetector

¿Qué está pasando con X?

La repetición de fallas en menos de 72 horas sugiere posibles ajustes técnicos, actualizaciones internas o problemas en la infraestructura de servidores. Sin embargo, sin postura oficial, las causas siguen sin confirmarse.

Por ahora, la caída de X hoy 18 de febrero 2026 se mantiene como una interrupción intermitente en varias regiones, mientras los reportes continúan activos en plataformas de monitoreo en tiempo real.