¿Se puede? Estos son los requisitos para la renovación de la visa americana sin entrevista

La Embajada de Estados Unidos en México tiene un programa de exención de entrevista para la renovación de visas americana de no inmigrantes. Mexicanos con visas previas vigentes o expiradas en los últimos 48 meses pueden calificar a esta característica, pero bajo estrictos requisitos.

Este beneficio acelera el proceso y reduce la carga en los consulados de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El programa Interview Waiver Program (IWP) es aplicable principalmente a visas de turista B1/B2, estudiantes F/M y trabajadores temporales H.

¿Quiénes pueden renovar la visa americana sin entrevista en 2026?

Cumple estos criterios clave para renovar sin entrevista:

Visa previa aprobada: Tu visa B1/B2 debe haber expirado en los últimos 48 meses o aún estar vigente.

Mismo tipo de visa: Solicitas la misma categoría (turista/negocios) sin cambios.

Historial limpio: Ningún rechazo previo ni violaciones migratorias en Estados Unidos.

Edad mínima: Mayores de 14 años al momento de la solicitud original; mayores de 79 años siempre exentos.

Residencia estable: Mantener lazos fuertes con México, como empleo, familia o propiedades.



El sitio oficial ceac.state.gov detalla que hay que llenar el formulario DS-160 en línea y pagar la tarifa de 185 dólares. Sube documentos digitalmente: pasaporte válido, foto reciente y prueba de la visa anterior.

No obstante, es necesario recordar que, si la visa americana expiró hace más de 48 meses, la entrevista consular será obligatoria y es necesario agendarla para renovar el documento.

Documentos indispensables y cómo presentarlos correctamente

Prepara todo digitalmente para aprobación rápida:

Pasaporte con al menos 6 meses de vigencia post-renovación.

Comprobante de pago MRV (recibo en línea).

DS-160 confirmado con código de barras.

Foto 5x5 cm en fondo blanco, tomada en los últimos 6 meses.

Errores críticos en la foto y documentos que cancelan tu exención

Evita errores comunes: no uses fotos antiguas ni borrosas. El sistema rechaza automáticamente imágenes que no sean adecuadas. Si te registras desde México, selecciona el consulado más cercano en el formulario.

Una vez enviada, rastrea tu estatus en el portal de la Embajada. Si aprueban, envía tu pasaporte por paquetería autorizada y podrás recuperarlo en 15-30 días hábiles.

Errores frecuentes que bloquean tu exención y cómo evitarlos