¿Qué es la “nieve marina”? El misterio orgánico en las profundidades que cambia el futuro del clima

En la penumbra del fondo del océano cae una lluvia incesante e invisible que guarda uno de los secretos mejor guardados del planeta. No son copos de agua congelada, sino nieve marina y desde ya tiene un impacto en el cambio climático que cambia lo que podríamos pensar sobre los restos orgánicos.

¿Qué es la nieve marina?

Es una densa ventisca de restos orgánicos, plantas en descomposición, materia fecal, arena y hollín que tarda semanas en tocar el lecho marino. Aunque a simple vista parece suciedad flotante que alimenta a las criaturas de los abismos, este fenómeno es en realidad un gigantesco motor natural que frena el calentamiento global.

Para que este flujo funcione como una bomba biológica capaz de succionar el dióxido de carbono de la atmósfera, las partículas deben sobrevivir al ataque de las bacterias durante su largo viaje a las profundidades. Investigadores de la Institución de Oceanografía Scripps y la Universidad de Lincoln descubrieron en un estudio publicado en la revista Science un detalle que nadie había notado: la viscosidad interna de los grumos.

Los fragmentos más pegajosos de nieve marina actúan como una armadura invisible que frena el avance bacteriano. Al volverse tan difíciles de devorar, tardan mucho más tiempo en desintegrarse y consiguen hundirse hasta seis veces más hondo de lo previsto, arrastrando toneladas de carbono directo al fondo del mar.

Esta revelación altera las alertas del clima

Para descifrar este enigma, el equipo científico tardó cuatro años en diseñar una técnica microscópica tridimensional que permitió mapear por primera vez el interior de estos copos orgánicos. El hallazgo de las instituciones científicas y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) deja una advertencia urgente sobre la mesa: los modelos climáticos actuales ignoran por completo la viscosidad de la nieve marina.

Si las partículas más densas están enterrando mucho más carbono del que los registros oficiales calculaban, las proyecciones globales sobre el calentamiento de la Tierra están desfasadas y necesitan una revisión inmediata.

