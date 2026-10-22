Más calor y más desastres naturales: el mundo podría calentarse hasta los 2.6 °C

Las olas de calor que enfrentamos podrían no ser nada en comparación con los próximos años. El informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió que el planeta se está calentando a niveles nunca antes vistos.

Al enfrentar temperaturas mucho más altas, el riesgo de sufrir “tormentas de calor”, sequías e inundaciones es cada vez mayor, convirtiendo estos fenómenos en escenarios de una película de ciencia ficción.

El mundo se encamina a un calentamiento de 2.6°C: ONU

El planeta se calienta, y a estas alturas frenar el cambio climático es prácticamente imposible. El informe señala que, si los gobiernos mantienen sus políticas actuales, el mundo podría llegar hasta los 2.8 grados Celsius durante este siglo.

Esto no significa que la temperatura subirá lo mismo en todas partes, pero sí aumenta el riesgo de sufrir calor extremo y fenómenos meteorológicos más intensos, como eventos de “El Niño”.

En México, sus efectos pueden variar según la región con posibles impactos en la salud, o sequías, presas en niveles bajos, encarecimiento de los alimentos, entre otros efectos.

#NiñoGodzilla ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias México ante un Niño "muy fuerte" Aunque la ciencia no valida términos como "Niño Godzilla", México se alista para un fenómeno de intensidad extrema impulsado por el cambio climático. A diferencia de los episodios de 1982, 1997 y 2015, este ciclo llega a un planeta más cálido. ¿Qué esperar? Norte y noroeste: Más frentes fríos y lluvias de lo habitual. Centro y sur: Sequías prolongadas, olas de calor e incendios forestales hacia 2027. ¿Está el país preparado? 🌧️🔥 Iveth Ortiz y el meteorólogo Alejandro García nos cuentan. #SuperNiño

"El Niño" podría agravar el calor en 2027

A este panorama se suma la preocupación por el fenómeno de “El Niño”, un patrón climático que puede elevar temporalmente las temperaturas globales, al calentar las aguas del Pacifico ecuatorial.

Que este evento llegue a un planeta muy caliente solo hace que sus efectos se sientan con más fuerza, ya sea con tormentas invernales, formación más rápida de huracanes o sequías prolongadas.

De acuerdo con un reporte de CNN, los científicos estiman que podría contribuir a aumentar las temperaturas de 1.2 grados Celsius por encima de lo normal durante los próximos meses.

Su impacto en México dependerá de la región y la temporada, pero la combinación de “El Niño” y el calentamiento global en primavera, la temporada más seca del año, sólo podría hacer que el país resienta sus efectos al doble.

ONU advierte que las temperaturas ya no bajarán

La ONU sostiene que todavía es posible limitar los daños, pero se necesitan cambios más rápidos, como aumentar el uso de energías renovables, reducir la dependencia del carbón, el petróleo y el gas.

El informe pide que los países reduzcan las emisiones mundiales. Es decir, un 18% para 2030 y 45% para 2035, respecto a los niveles de 2025. En caso contrario, el calentamiento se encamina a alcanzar los 2.6 °C; una temperatura global alarmante para los Acuerdos de París.

Un tratado firmado por diversas naciones en 2025 para limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 °C en comparación con los niveles preindustriales.

