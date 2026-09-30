El calentamiento global reescribe las reglas del océano Pacífico: ¿Por qué las aguas viejas ahora son jóvenes?

El calentamiento global está provocando un fenómeno tan fascinante como desconcertante en las profundidades del océano Pacífico, pues se habla de que las corrientes y las masas de agua están alterando su comportamiento de una forma completamente contraria a lo que la ciencia creía.

Un estudio reciente publicado en la revista AGU Advances analizó a detalle cómo el incremento térmico planetario está transformando la circulación oceánica y los niveles críticos de oxígeno.

TAMBIÉN LEE: Fenómeno de “El Niño": Así afectará al clima y a la salud en México durante los próximos meses

Para comprender la magnitud de este cambio, los oceanógrafos miden la "edad" del agua marina basándose en el tiempo transcurrido desde que esa masa líquida tuvo contacto por última vez con la atmósfera superior; de esta manera, el agua considerada "joven" se mantiene recién ventilada y es sumamente rica en oxígeno, mientras que el agua "vieja" permanece aislada en las profundidades durante largos periodos, permitiendo que los procesos biológicos consuman sus reservas.

Sin embargo, las nuevas mediciones demuestran que este equilibrio milenario se ha roto de forma drástica, alterando por completo la forma en que el Pacífico distribuye sus flujos de energía y sus recursos químicos esenciales a lo largo y ancho de su vasta extensión territorial.

El impacto en el oxígeno y el reacomodo de la vida marina global

Lo que descubrieron los científicos al rastrear estos movimientos es un contraste muy marcado que desafía los modelos climáticos tradicionales. Por un lado, en el Pacífico tropical se observa un comportamiento atípico donde las masas de agua que históricamente se catalogaban como antiguas están circulando de tal modo que se renuevan y se mezclan con características de aguas mucho más jóvenes debido a las alteraciones en los vientos dominantes y la temperatura superficial.

Por otro lado, a medida que la superficie marina continúa absorbiendo calor, el océano sufre un proceso acelerado de desoxigenación que no ocurre de manera uniforme, golpeando severamente las zonas donde la vida marina sobrevive cotidianamente.

Este reacomodo en las corrientes del Pacífico demuestra que las consecuencias del cambio climático en el medio acuático son infinitamente más complejas de lo que se pensaba, alterando la química interna del mar y obligando a la comunidad científica a reevaluar con urgencia el futuro de los ecosistemas marinos frente a una crisis ambiental que avanza sin freno.

¿Cómo afecta la desoxigenación del oceáno Pacífico?

La falta de oxígeno y la alteración en la circulación del agua provocan la migración forzada, el estrés o la mortandad masiva de diversas especies marinas.

Las industrias pesqueras y turísticas sufren pérdidas económicas severas cuando los ecosistemas marinos se colapsan o pierden su biodiversidad. La disminución en las capturas de peces y mariscos se traduce en inestabilidad financiera, escasez de empleos y dificultades para las economías locales que dependen del mar para subsistir.

También, al desafiar los modelos tradicionales y modificar la química interna del océano, este reacomodo dificulta que la ciencia pueda predecir con precisión fenómenos climáticos extremos. Esto deja a las poblaciones vulnerables ante tormentas, sequías o alteraciones drásticas en el clima influenciadas por la temperatura del Pacífico.

