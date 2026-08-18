Niña de 11 años deja el hospital tras interrupción legal del embarazo; queda bajo protección del DIF en Matamoros, Tamaulipas

La niña de 11 años que ingresó al Hospital General de Zona No. 13 del IMSS, en Matamoros, Tamaulipas, tras un embarazo de poco más de cinco meses, ya fue dada de alta.

Después de estabilizarse, la menor quedó bajo resguardo del Sistema DIF y fue trasladada a una Casa Hogar, donde recibirá protección, atención psicológica y acompañamiento durante su recuperación.

El caso comenzó el pasado 5 de agosto, cuando la niña llegó al hospital con anemia, una infección y un embarazo de alto riesgo derivado de una agresión sexual.

¿Qué pasó con el embarazo de la menor?

El 11 de agosto, un equipo médico multidisciplinario realizó la interrupción legal del embarazo, luego de valorar su estado de salud y bajo los protocolos correspondientes.

La intervención se realizó con el respaldo de las instituciones encargadas de su protección y permitió que posteriormente la niña evolucionara favorablemente hasta recibir el alta médica.

¿Qué pasó con el padrastro de la niña?

El caso dio un giro el 14 de agosto, cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvieron a Sirenio “N”, padrastro de la menor.

La captura ocurrió luego de obtener una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada agravada.

Un día después, un juez de Control lo vinculó a proceso y ordenó que permaneciera en prisión preventiva justificada. La investigación complementaria tendrá un plazo de dos meses.

Una de las pruebas clave en la investigación fue el estudio genético y de parentesco realizado por los servicios forenses.

El resultado estableció que Sirenio “N” es el padre biológico del producto derivado de la agresión sexual, un elemento que fortaleció la investigación en su contra.

Mientras tanto, las autoridades informaron que la madre de la niña se encuentra no localizada.

Por ahora, la niña permanece bajo protección del DIF en una Casa Hogar, donde continuará su recuperación con atención especializada.

El caso también recibió seguimiento a nivel federal. La Secretaría de las Mujeres da atención puntual al caso dentro de la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”.