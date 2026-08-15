Pruebas de ADN implican a Sirenio “N” en caso de la menor embarazada en Matamoros, Tamaulipas

Sirenio “N” fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada agravada contra su hijastra, una niña de apenas 11 años, en Matamoros, Tamaulipas;

Su detención se logró luego de que los resultados de análisis de ADN se convirtieran en uno de los elementos centrales de la investigación realizada por la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas.

El caso comenzó a ser investigado después de que la pequeña ingresara a una clínica del IMSS con aproximadamente cinco meses de embarazo, lo que de inmediato activó las alertas por un probable caso de abuso sexual.

Abuso sexual en Matamoros: investigan a más personas

La investigación no estaría limitada únicamente a Sirenio “N”. De manera extraoficial se ha señalado que las autoridades continúan recabando información para determinar si existen otras personas que pudieran estar relacionadas con los hechos.

Esto luego de que vecinos y la propia familia señalaran que más personas visitaban el domicilio de la menor, por lo que la Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación.

En tanto que el padrastro permanecerá en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación complementaria y se determina su situación jurídica, siendo trasladado al penal de Santa Adelaida, en Matamoros.

Análisis de ADN fueron clave en la investigación

Tras darse a conocer el caso de la menor, la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, ya que en ese momento la madre apuntaba a 3 posibles responsables.

A la par, médicos determinaron que la interrupción del embarazo era la opción más adecuada para proteger la salud de la niña, debido a los riesgos que implicaba continuar con la gestación.

Una vez que Noemí fue estabilizada, se iniciaron los análisis genéticos, los mismos que permitieron establecer una relación entre Sirenio “N” y el abuso de la menor.

#niña #derechos #infancias ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Terrible: A sus 11 años, Noemí fue sometida a una cirugía para interrumpir un embarazo de cinco meses; se investiga si esto es producto de un 4bus0. La menor se encuentra estable y, al recibir el alta médica, ingresará a una casa hogar en Matamoros. La Fiscalía de Tamaulipas investiga. El reporte de Rosy Pereda en #HechosMeridiano

Estado de salud de la menor en Matamoros, Tamaulipas

El DIF Matamoros informó que la menor de 11 años permanece estable tras el procedimiento médico realizado el pasado martes 11 de agosto.

Una vez que reciba el alta médica, quedará bajo resguardo del Estado mientras concluyen las investigaciones para determinar si su madre cuenta con las condiciones necesarias para continuar bajo su cuidado.