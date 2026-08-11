Noemí, de 11 años, ingresa a quirófano para practicarle aborto en Matamoros; investigan abuso

Una niña de 11 años ingresó este martes por primera vez a un quirófano para que le practicaran un aborto tras su embarazo de cinco meses en Matamoros, Tamaulipas. Se trata de Noemí, quien había quedado embarazada tras un caso de presunta violencia sexual.

Intervención del IMSS y protocolo médico en Matamoros

El procedimiento siguió la recomendación de un grupo médico interdisciplinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que la menor presentara algunas amenazas de aborto.

Las autoridades informaron que la menor permanece estable y recibe atención médica en el hospital. El caso involucra al DIF Matamoros, al IMSS y a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, instituciones que evaluaron la situación de salud de la niña y las circunstancias en las que ocurrió el embarazo.

¿Qué se sabe de la investigación de la Fiscalía de Tamaulipas sobre el caso Noemí?

Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, informó que el procedimiento comenzó durante la mañana de este martes 11 de agosto de 2026, alrededor de las 6:00 horas. Resaltó que Noemí se encuentra estable y esperan “que todo salga bien”.

De acuerdo con la información proporcionada, el personal médico mantiene vigilancia sobre la salud de la menor mientras continúa su recuperación. Las autoridades señalaron que el embarazo derivó de un caso de violencia sexual, por lo que las instituciones involucradas activaron medidas de protección.

El procurador indicó que la Fiscalía otorgó al DIF la custodia de la niña y que su madre estuvo de acuerdo con la decisión.

El rol del DIF tras la autorización médica de la menor

Cuando el IMSS autorice su salida del hospital, el DIF Matamoros trasladará a la menor a la casa hogar de la institución. Ahí recibirá acompañamiento psicológico, atención médica y apoyo para continuar con su escolaridad.

La Fiscalía de Tamaulipas continúa con las investigaciones para identificar al responsable o a los responsables del abuso contra la niña. La indagatoria busca esclarecer los hechos que provocaron el embarazo de Noemí y determinar las responsabilidades correspondientes.

