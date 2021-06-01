Niña muere tras caerle encima estatua del Sagrado Corazón en Colombia

Una niña, de cinco años, murió aplastada por la estatua del Sagrado Corazón, que estaba ubicada en un parque en Barranquilla, Colombia, la tarde del pasado domingo.

De acuerdo con medios locales, la niña se encontraba jugando con otros niños en el parque cuando le cayó encima la imagen del Sagrado Corazón, misma que presuntamente no estaba pegada con cemento al pedestal.

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La menor fue trasladada a un hospital para ser atendida luego de que se le cayó la estatua del Sagrado Corazón, que mide alrededor de 1.70 metros de alto y está hecha de cemento y hierro.

Sin embargo, la niña murió tras presentar un trauma craneoencefálico severo provocado por la estatua.

Niña abrazó a estatua del Sagrado Corazón

Testigos que presenciaron el accidente comentaron que la niña que murió quería abrazar a la estatua del Sagrado Corazón, ubicado en el barrio El Silencio, de Barranquilla, Colombia.

“La imagen se cae porque la niña se abraza de ella y al abrazarse, como no estaba pegada, la imagen (del Sagrado Corazón) se le viene encima”, declaró un habitante de Barranquilla a medios locales.

La estatua religiosa presuntamente fue desechada por la iglesia, pero los vecinos del lugar quisieron conservarla en el parque, aunque no la pegaron con cemento al pedestal.

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Vecinos de la localidad de Barranquilla, Colombia, buscan apoyar con los gastos funerarios a la familia de la niña, quien era migrante venezolana.

“Por medio de la red se gestionó la ayuda ante la alcaldía para el sepelio y la velación de la niña. Ellos (su familia) la quieren velar en su casa, una familia venezolana de escasos recursos”, aseguraron vecinos.

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