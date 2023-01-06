Niño de 6 años provoca tiroteo en escuela de Virginia

Se reportó un nuevo tiroteo en una escuela primaria Richneck de Virginia, Estados Unidos, que dejó al menos a una profesora herida. De acuerdo con los primeros reportes un niños de seis años de edad fue quien disparó el arma.

Los padres de los niños comenzaron a llegar a la escuela donde ocurrió el tiroteo, mientras los policías controlaban la situación.

El jefe de la policía, Steve Drew, informó que el tiroteo ocurrió en punto de las 14:00 horas (tiempo local), donde se reportó un solo disparo dentro de la escuela primaria Richneck en Virginia.

"El individuo es un estudiante de 6 años de edad. Ahora mismo está bajo custodia policial. Hemos estado en contacto con nuestro fiscal y algunas otras entidades para ayudar a proporcionar mejores servicios a este joven", dijo Drew.

Añadió que debido al tiroteo, una maestra resultó lesionada y fue trasladada a un hospital en estado crítico, donde recibió tratamiento.

“Es importante para mí. Pero lo más importante en este momento es que los niños regresen con sus padres. La escuela está completamente segura en este momento. Fue aclarado con nuestro equipo SWAT y oficiales", indicó el oficial a medios de comunicación.

🔴#ÚLTIMAHORA | Detienen a un niño de solo 6 años por presuntamente dispararle a su maestra en una escuela primaria de Virginia, en #EU pic.twitter.com/pfZJWhu161 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

Niño de seis años dispara a su maestra por altercado

En la conferencia de prensa, Drew detalló que la maestra herida tiene alrededor de 30 años y recibió el disparo en el abdomen dentro del salón de clases, además, aclaró que “no fue un tiroteo accidental”.

El jefe de la policía indicó que previo al tiroteo hubo un altercado entre la maestra y el niño de seis años de edad. Las heridas que tiene la maestra ponen en riesgo su vida y se encuentra en estado crítico.

La escuela primaria de Virginia permanecerá cerrada el lunes, indicó el superintendente de Escuelas Públicas de Newport News, George Parker.

