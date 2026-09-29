Quería evitar un regaño: Niño de 10 años escapa tras recibir citatorio de la escuela en Ecatepec

Un niño de apenas 10 años trató de evitar un regaño por un citatorio escolar al huir de su escuela en la colonia Jardines del Tepeyac en Ecatepec, en el Estado de México, por lo que caminó varios kilómetros después de la salida de clases.

¿Por qué huyó el menor en Ecatepec?

La maestra del menor le dijo que su mamá debía presentarse al plantel por un reporte escolar. Debido a que tenía miedo de decírselo, el niño salió de la escuela y caminó por más de cuatro kilómetros hasta llegar al Deportivo Valle de Santiago.

Así fue el operativo para localizar al niño en Jardines del Tepeyac

Elementos de la policía municipal localizaron a salvo al niño. Los agentes observaron que el menor vestía uniforme escolar y le cuestionaron el motivo de su presencia en el lugar, tras reportarlo a su centro de mando, se percataron de que existía una alerta de localización.

Personal de la Célula de Búsqueda de Personas realizaba acciones de difusión en la colonia Jardines del Tepeyac y la madre les reportara lo sucedido.

Hallazgo en el Deportivo Valle de Santiago: entregan al menor a sus padres

Las autoridades lograron encontrar la ubicación del menor por medio de revisión de cámaras particulares y de la difusión del caso en redes sociales.

Tras acreditar su parentesco, el menor fue entregado sano y salvo a sus padres y trasladado a su vivienda.

