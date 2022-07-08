Niño de 8 años podría dejar de caminar tras tiroteo en Highland Park

Cooper Robert, un niño de 8 años, quedó paralizado de la cintura para abajo y podría no volver a caminar, luego de recibir un disparo en el pecho durante el tiroteo del 4 de julio en Highland Park, Illinois.

Copper Roberts acudió al desfile del Día de la Independencia de Estados Unidos con sus padres y su hermano gemelo, cuando comenzó la tragedia. Un hombre comenzó a disparar indiscriminadamente hiriendo al niño de 8 años.

El menor recibió un disparo en el pecho y sufrió varias lesiones importantes, incluida una en la médula espinal, según informó la agencia CNN, quien citó al portavoz de la familia, Anthony Loizzi.

El niño todavía se encuentra en el hospital, y aunque lo reportan estable, su estado aún es crítico, por lo que permanece sedado y con un ventilador. Su familia sabe que su vida cambiará para siempre en cuanto despierte.

8-year-old-Cooper Roberts was shot in the chest at the #HighlandPark parade.



-His spinal cord was severed. He is in critical condition



-His mother and brother were also shot/hit with shrapnel.



-He is sedated on ventilator



“Cooper will have a new normal” @cbschicago pic.twitter.com/3SfTcF8AFx — Charlie De Mar (@CharlieDeMar) July 7, 2022

“Va a ser una nueva normalidad para él en el futuro. Parece que tendrá problemas significativos para avanzar, especialmente para caminar”, informó el portavoz de la familia este viernes.

Los hermanos mayores de Cooper describieron al niño como bondadoso, gran aficionado del béisbol y un luchador.

“Es increíblemente atlético: le encanta andar en bicicleta, el béisbol y el futbol. Es muy estudioso y le encanta leer, un ratón de biblioteca literal. Tal vez por eso es el narrador de historias más divertido y cautivador que jamás haya conocido”, dijo la hermana mayor del niño.

El gemelo del niño Cooper también resultó herido en tiroteo

Luke, el hermano gemelo de Cooper, también resultó herido durante el tiroteo de Highland Park que dejó al menos siete muertos y decenas de lesionados el pasado 4 de julio.

No obstante, aunque el otro niño también tuvo heridas de metralla, fue tratado y dado de alta para que terminara su recuperación desde casa. Robert Keely, madre de ambos niños, también recibió disparos en Highland Park en la pierna y el pie, por lo que se ha sometido a varias cirugías.

