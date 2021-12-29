Niño de Venezuela descubre un asteroide y NASA lo certifica

¡Descubre un asteroide!, Miguel Rojas, un niño de 13 años y originario de Venezuela, descubrió un asteroide ubicado entre los planetas de Marte y Júpiter. Su hallazgo fue certificado ya fue certificado por la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos (NASA).

Orgulloso de su descubrimiento y el niño Miguel Rojas compartió su logro en redes sociales principalmente en su cuenta de Instagram en donde hasta se dio el lujo de publicar una fotografía del certificado, aún provisional, que le otorgó la NASA.

Menor de Venezuela descubre un asteroide

Miguel Rojas, quien descubrió un asteroide señaló en Instagram: "Con mucha emoción, les comparto el reconocimiento que me ha hecho llegar la NASA, mi descubrimiento preliminar ahora es provisional, es decir, la NASA ya certificó que he descubierto un asteroide".

Este chico originario de Venezuela, es un apasionado de la astronomía y de grande quiere ser astronauta. Fue desde su casa que descubrió el cuerpo celeste que provisionalmente recibió el nombre de 2021GG40.

Miguel Rojas en Instragram: "Olvídate de los superhéroes. Quiero ser astronauta".

Prestigiadas instituciones reconocen que niño descubre un asteroide

Su descubrimiento ya fue reconocido por el observatorio "Pan-Starrs" del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawaii y por la Universidad Hardin Simmons de Texas.

En redes sociales, Miguel Rojas señala que "Contar a tantas personas mi historia y lo mucho que me apasiona la astronomía me llenó de mucha alegría".

El niño de 13 años también aprovechó su espacio en Instagram para invitar a sus seguidores y al público en general a estudiar, a ser perseverantes, constantes y muy dedicados.

Miguel Rojas, dice que lo más importante es: "Cree en ti y todo será posible. Hagamos ciencia, es el futuro".

¿Qué es un asteroide?

Un asteroide son aqueellos pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol. La mayoría de ellos viven en el cinturón de asteroides (una región entre las órbitas de Marte y Júpiter).

¿Cuál es el más grande de los asteroides?

Ceres

Ceres antes considerado el más grande asteroide, ha ingresado en la categoría de planeta enano. Por tanto, ahora los de mayor tamaño son Palas y Vesta, ambos con diámetros poco mayores de 500 km.