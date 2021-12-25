Telescopio James Webb inicia su viaje para explorar galaxias: NASA

James Webb, el telescopio espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) se lanzó con éxito este sábado 25 de diciembre, con el objetivo de buscar la luz de las primeras estrellas en el universo .

La NASA señaló en un comunicado que esta es su misión insignia, para la cual contó con el apoyo de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y de la Agencia Espacial Canadiense. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) celebró el lanzamiento.

La @SRE_mx se congratula por el lanzamiento exitoso del telescopio espacial James Webb, el principal observatorio espacial de la @NASA de la próxima década.



México🇲🇽 pertenece al Proyecto Artemisa, el cual busca una exploración sustentable del espacio para un beneficio común. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 25, 2021

El telescopio despegó este día de Navidad en un cohete Ariane 5 desde el puerto espacial europeo en Kurú, Guayana Francesa, en la costa noreste de América del Sur.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6 — NASA (@NASA) December 25, 2021

Bill Nelson, administrador de la NASA, explicó que James Webb representa la ambición más grande de la agencia, ya que será un “impulso hacia el futuro” con su búsqueda de datos hasta ahora desconocidos sobre el universo.

La promesa de Webb no es lo que sabemos que descubriremos, es lo que aún no entendemos o no podemos comprender sobre nuestro universo.

Durante el lanzamiento del telescopio, a una altitud aproximada de 120 kilómetros, el Ariane 5 funcionó como los expertos esperaban y se separó del observatorio espacial a los 27 minutos de vuelo.

La NASA expuso que media hora después del lanzamiento, James Webb desplegó su matriz solar encargada de proporcionarle energía. “Sus ruedas de reacción mantendrán la nave espacial apuntando en la dirección correcta para que su parasol pueda proteger al telescopio de la radiación y el calor”, añadió.

En tanto, los ingenieros y los controladores terrestres realizarán la primera de tres quemaduras de corrección a mitad de camino, cuando hayan pasado 12 horas y 30 minutos del lanzamiento.

Las quemaduras consisten en encender los propulsores de James Webb para que los ingenieros maniobren la nave espacial en una trayectoria óptima hacia su destino en órbita, ubicado a un millón de millas de la Tierra.

Telescopio explorará las galaxias más distantes del universo

El viaje de un millón de millas del telescopio espacial que comenzó este 25 de diciembre, le permitirá ver 13.5 mil millones de años en el pasado, explorar las primeras galaxias y mundos distantes.

Merry Christmas! We got you a new telescope.



The James Webb Space Telescope launched today, beginning a one-million-mile journey to see 13.5 billion years into the past. Follow @NASAWebb and join the quest to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/TlYpoUHdJu pic.twitter.com/ilwWPuIJun — NASA (@NASA) December 25, 2021

James Webb es el observatorio espacial más grande y complejo del mundo, en los próximos seis meses hará su puesta en servicio y después de ese tiempo podrá enviar sus primeras imágenes, señaló la NASA.

El telescopio lleva cuatro instrumentos científicos de última generación con detectores infrarrojos de alta sensibilidad, una resolución sin precedentes para estudiar los objetos celestes con mucha mayor claridad que nunca.

Según la agencia, la “tecnología revolucionaria” de James Webb le permitirá explorar cada fase de la historia cósmica, desde el interior de nuestro sistema solar hasta las galaxias más distantes del universo y todo lo que se encuentra en medio.

“James Webb revelará descubrimientos nuevos e inesperados y ayudará a la humanidad a comprender los orígenes del universo y nuestro lugar en él”, expuso la NASA, que diseñó el sitio Where is Webb? para seguir en vivo el viaje del telescopio.