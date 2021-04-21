VIDEO: Agente rescata a dos niños migrantes en Río Grande

En redes sociales circula el video del momento en que un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense rescató a dos niños migrantes, de 7 y 13 años, en las orillas del Río Grande, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y México.

De acuerdo con medios locales, los dos niños hondureños fueron separados de sus familias en México y un hombre les prometió ayudarlos a llegar a Estados Unidos; sin embargo, no lo hizo y los dejó en el río.

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Los niños hondureños pertenecen a familias diferentes, y según las autoridades, no resultaron heridos en los hechos ocurridos hace unos días.

Ahora, los menores tienen que ser trasladados al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Este lunes 19 de abril, la Unicef reveló que el número de niños migrantes esperando en México para llegar a Estados Unidos se multiplicó por nueve en este 2021, (de 380 a 3 mil 500). El organismo alertó de que muchas instalaciones de refugio ya están superpobladas y no pueden aguantar el creciente flujo.

Niños migrantes y el peligro de la frontera

Hace unas semanas, también se reportó el caso de un niño migrante que cruzó de manera ilegal la frontera con Estados Unidos, pero a su paso dejaron caer a un menor de 2 años del muro.

Cámaras de la patrulla fronteriza captaron el momento en que el grupo cruza por lo alto del muro y en un instante, dejaron caer a un menor de dos años.

El Jefe de la Patrulla fronteriza, Aron M. Heitke, comentó que los agentes presenciaron cómo un inmigrante arrojaba a un niño de dos años desde lo alto del muro fronterizo de 18 pies de altura a los brazos del padre del niño. Este evento pudo haber sido catastrófico. Afortunadamente, el niño no resultó herido, expreso en su cuenta de Twitter.

Otro caso fue el de un menor de edad que fue abandonado en el desierto, luego de pasar la frontera de México y Estados Unidos.

El niño fue encontrado por un agente de la Patrulla Fronteriza a quien le pidió ayuda.

"¿Me puede ayudar? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado, no sé en dónde están", le dijo el niño con lágrimas al agente estadounidense.

Antes de que se corte la grabación, el agente le dice que buscará la forma de ayudarlo.

