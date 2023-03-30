“No habrá impunidad": AMLO sobre presuntos responsables de incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló acerca del incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 39 migrantes murieron y 27 más se encuentran hospitalizados y aseguró que no habría impunidad sobre los presuntos responsables.

En primera instancia, el presidente AMLO reiteró sus condolencias con lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua. En ese sentido, aseguró que no habría impunidad y que se castigará a los responsables. "Hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia", aseveró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelanta que la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá más detalles de la investigación por el incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua pic.twitter.com/8yMAnlKsNO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 30, 2023

AMLO adelanta nueva información del incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua

El presidente López Obrador adelantó que la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá más detalles de la investigación por el incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en punto de las 15:00 horas.

AMLO destacó que no quisiera entrometerse porque está abierta investigación, pues no quiere dar a conocer datos o presuntos hechos para que no se vaya a utilizar para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse.

AMLO descarta renuncia de Francisco Garduño Yáñez del INM

Al ser cuestionado sobre si Francisco Garduño Yáñez, titular del INM renunciaría al cargo, AMLO aseveró que habló con él y todos van a esperar el resultado de la investigación "como corresponde", pues será la Fiscalía la que iniciará los debidos procesos judiciales.

Cabe recordar que durante la conferencia de prensa encabezada por Rosa Icela Rodríguez, el pasado miércoles 29 de marzo, se dio a conocer que se tienen identificados a ocho presuntos culpables del incendio ocurrido en el centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde al menos 39 migrantes perdieron la vida.

Los presuntos culpables son: dos agentes federales, uno de migración y cinco elementos de la empresa de seguridad privada bajo los cargos de homicidio doloso, lesiones y daño en propiedad; sin embargo, conforme se vayan desarrollando las investigaciones se sabrá si existe la comisión de otros posibles delitos que probablemente tienen que ver con abuso de autoridad o malos tratos.